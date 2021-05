Il Lago di Como è il miglior vestito indossato dalle modelle

Dopo Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel, che hanno "sfilato" nelle scorse settimane per Dolce & Gabbana, un'altra modella si fa incorniciare tra le dolci acque del Lario. In questa occasione gli scatti sono quelli di Lady Pellè, top model ungherese compagna del calciatore attualmente in forza al Parma dopo anni in Cina allo Shandong Luneng con un contratto milionario incassato dopo i fasti agli Europei con la Nazionale. Il Lago di Como è come un abito firmato dal miglior sarto al mondo, che Vicky Varga indossa mostrando in costume tutta la sua bellezza mozzafiato. Già nei giorni scorsi la coppia era stata sul Lario, dove la Varga si era mostrata a bordo di un motoscafo commentando gli scato con un semplice: "Vita da lago".

Chi è Viky Varga

Nata a Gyor il 15 luglio del 1995, Vicky Varga, come detto, è la giovanissima e bellissima fidanzata di Graziano Pellè. I due si sono conosciuti in Olanda nel 2012, quando il calciatore giocava nel Feyenoord. Ha iniziato a lavorare giovanissima nel mondo della moda. Dopo essere diventata molto famosa in patria, ha iniziato a lavorare nel mercato inglese e nelle più grandi città di moda europee. Oltre mezzo milioni di follower su Instagram.