Lago di Como, ville da sogno in vendita da Sotheby's

Ville da sogno in vendita sul Lago di Como. Sempre più rare da trovare dopo l'arrivo di George Clooney, Eppure qualche gioiello si trova ancora. Ad esempio tra le ricchissime offerte proposta da Sotheby’s International Realty, una delle più importanti società di intermediazione immobiliare al mondo. Ovviamente stiamo parlando di immobili di lusso, unici nel loro genere. Di alcune ville in catalogo non si conosce nemmeno il prezzo (trattative private) ma di certo stiamo parlando di molti milioni di euro, come ad esempio quelli che occorrono per aggiudicarsi l'incredibile edificio storico che si affaccia direttamente sul lago di Como a Laglio. Una villa davvero da favola.

Tra le più care, dove viene invece indicato un prezzo d'acquisto, troviamo una villa in via Scalini a Brunate: la richiesta è di oltre 24 milioni di dollari. Ma se ne possono spendere anche meno...: 9 milioni ad Argegno, poco più di 5 milioni a Griante o Mandello, quasi 4 milioni a Domaso. Insomma il Lago di Como non conosce crisi e i suoi gioielli esclusivi sono in vendita come sempre a prezzi da capogiro. Beni di lusso per pochissimi fortunati, capaci però di attrarre, grazie ai loro investimenti immobiliare, altri capitali sul Lario. Anche grazie a questa economia, si spera in una ripartenza del turismo nella sua stagione più nera.