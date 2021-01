Lago di Como, Villa Làrio: il richiamo della bellezza

C'è un gran bisogno di ritrovare la bellezza e di poterne godere a pieni occhi. Il nostro magico Lago di Como sta vivendo un momento davvero difficile ma quando tutto questi finirà, il suo incanto tornerà a far felici molti turisti che non vedono l'ora di poter tornare magari già dalla prossima estate. Intanto dopo aver raccontato borghi comee quello di Pognana Lario, ripartiamo proprio da qui per farvi incontrare il lusso di Villa Làrio, una struttura alberghiera davvero speciale.

Quando l'architettura classica italiana incontra i moderni standard del lusso, si crea un'armonia unica. È quella stessa visione che ha portato alla creazione di questa esclusiva struttura che si estende su due ettari con giardini, direttamente sul Lago di Como, per garantire un'autentica esperienza del Lago di Como. Grazie alla sua posizione fuori dagli abituali itinerari, ed alla capacità di 14 suites, Villa Làrio offre un ambiente ideale per una vera fuga di relax e charme, con servizi di alto standard per coccolare gli ospiti.

Le suite di Villa Lario

Il Palazzo, la villa storica fronte lago, del XIX secolo che offre 7 suite e la Penthouse, nonché ampi spazi di ricevimento, i quali si aprono su una loggia affrescata ed una terrazza.

Villa Bianca con quattro suite (di cui due doppie), la reception e il ristorante

Il Pavilion, una villa indipendente con due camere da letto

Garden Suite, una suite indipendente nei giardini storici

Villa Làrio non è solo questo

Ciò amano Villa Làrio è creare momenti su misura per i clienti, che si tratti di una cena sul pontile, di un cocktail nel giardino dei Cedri "fronte Lario", di rilassarsi nell'area piscina a sfioro ammirando il lago, gustando il pranzo o la cena sulla nostra terrazza ristorante, oppure degustando grappa durante un tour in barca. Il ristorante permette un'esperienza culinaria, sia all'ospite Villa Làrio sia ai clienti esterni che vorranno gustare le loro specialità, preparate al momento con ingredienti freschi e di prima qualità, che mani sapienti comporranno per gli ospiti. L'atmosfera intima di Villa Làrio è la cornice perfetta per trascorrere del tempo con i amici e famiglia. Il team di Villa Làrio organizza un numero limitato di matrimoni, eventi privati, riunioni o ricevimenti aziendali, permettendo ai clienti di riservare l'intera, o una parte della proprietà per l'occasione speciale.

Che gli ospiti decidano di riposarsi nei giardini di Villa Bianca, o di leggere un libro all'ombra dei cedri secolari, incontreranno la vera serenità in questa atmosfera, nonché sarà possibile trovare il loro posto preferito per ammirare il lago. Inoltre Villa Làrio offre la possibilità di divertirsi con un pomeriggio di sport acquatici, prendere un drink à fleur d'eau o noleggiare una barca privata per concedersi un tour sul lago. Il giardino dei cedri ospiterà aperitivi e serate a tema accessibili anche da clienti esterni sia tramite strada che tramite lago.