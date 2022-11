Lago di Como, Villa Làrio: un lungo autunno ricco di novità

Una stagione turistica baciata da presenze record. Villa Làrio, luxury property a Pognana Lario, sul Lago di Como, per il secondo anno consecutivo prolunga la sua stagione tenendo aperto tutto l'autunno fino al 1° Gennaio 2023. Dopo il successo dello scorso anno con l'apertura prolungata anche sulla stagione invernale, è stato deciso di non chiudere Villa Làrio, come la maggior parte delle strutture ricettive del lago, proponendo una serie di servizi sia per gli ospiti interni che per i turisti in permanenza nella zona del lago oltre ai “local”.

Il "lago è bello anche in questa stagione autunnale, offre tantissime opportunità e quindi abbiamo deciso, anche per quest'anno, di chiudere i primi di gennaio 2023. L'anno scorso siamo stati il primo luxury hotel a chiudere il 10 Gennaio; quest'anno altre strutture seguono il nostro esempio. E' un segnale molto forte che fa capire come potremmo davvero diventare una luxury destination tutto l'anno", così racconta Flore Pilzer, Marketing Director.

Le novità

"BOTANICAL - HERB GARDEN TO BAR", una nuova drink list il cui focus sono le erbe e le botaniche presenti nel garden di Villa Làrio. Il lounge bar sarà aperto dalle 18.00 dal Giovedì alla Domenica anche per gli esterni, su prenotazione. Un nuovo progetto che valorizza il territorio e propone una "miscelazione no waste", quindi zero sprechi ma grande attenzione all'elemento vegetale. Un tramonto "La Dolce Vita" con una proposta mixology di grande livello.

NAVETTA & DINNER, dal Giovedì al Sabato, dalle 17.00, transfer in barca da Como con aperitivo a bordo, fino a Villa Làrio. A seguire cocktail a Il Palazzo e cena sul lago. Possibilità di richiedere "una fermata" su altri pontili, nel tragitto Como - Pognana Lario, o presso altre strutture o ville. Rendere accessibile il lago e dare un servizio ad una clientela che vuole approcciare il #lakecomo in una maniera nuova ed esperienzial

RISTORANTE A “IL PALAZZO”, il ristorante di Villa Làrio per la stagione invernale si trasferisce a Il Palazzo, sul lago, con le sue magiche e romantiche atmosfere e il camino accesso. Lo chef Alex Visconti proporrà un nuovo Menu dai profumi e sapori autunnali concentrandosi solo su ingredienti d'eccellenza italiani di questa straordinaria stagione. Grande gusto ed essenzialità in piatti dai sapori mediterranei.

Il ristorante e il lounge bar continueranno, quindi, ad essere aperti anche agli esterni per vivere delle vere emotional experience uniche sul Lago di Como.

Un'opportunità per far vivere il lago anche in questa stagione veramente magica, con le sue atmosfere rarefatte e la sua calma..

Villa Làrio

Villa Làrio è un'esclusiva boutique property, con diciotto suite, che sorge sulle rive del Lago Como a Pognana Lario. Questo ampio immobile del XIX secolo, precedentemente di proprietà della rinomata Famiglia Lombardi, è estremamente intimo, con vista mozzafiato da ogni suite. A catturare l’attenzione è la discrezione di una casa con la comodità di un “hotel cinque stelle”; Villa Làrio è la location perfetta per una fuga in riva al lago dove trascorrere momenti di puro relax immersi nella bellezza. Grazie alla sua posizione sulla sponda orientale, Villa Làrio è anche l'unica struttura sul lago con vista sul tramonto, da godersi al meglio con il tradizionale "Aperitivo La Dolce Vita” sulla terrazza di Il Palazz