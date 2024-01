L'uomo completamente nudo che passeggia sul lungolago

Lago di Como, ramo lecchese. Un uomo il 29 gennaio cammina completamente nudo sul lungolago. Una scena che ha lasciato di stucco tantissime persone che lo hanno avvistato mentre passeggiava in solitaria sul tratto del percorso pedonale che collega il nuovo lungolago di Lecco al ponte Kennedy costeggiando via Provinciale.

Le immagini, inviate ai colleghi di LeccoToday, sono state riprese "al volo" da un basito camionista in transito, mostrano un uomo adulto camminare senza abiti (all'ombra e dunque con temperature non proprio miti) con nonchalance in direzione Lecco.

Non è dato sapere se si tratti di una persona afflitta da problemi di salute o di una semplice provocazione. Numerose sarebbero state le segnalazioni da parte di cittadini e automobilisti alla polizia Locale di Valmadrera-Malgrate e alle forze dell'ordine.