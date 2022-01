Tremezzina diventa il primo Borgo Dog d'Italia sul Lago di Como

La rete dei “Borghi Dog” è la prima in Italia dedicata a tutti coloro che scelgono di passare le vacanze in compagnia degli amici a quattro zampe nei borghi italiani. Il portale dedicato offre informazioni utili sui servizi di accoglienza offerti dai detti borghi proprio per gli animali: tutto questo nel segno delle vacanze “pet friendly”.

Sono molte le persone che amano viaggiare, fare escursioni o visitare i suggestivi borghi lombardi in compagnia dei loro amici a 4 zampe: dalle bellezze dei laghi fino alle vette alpine, passando per le risaie della Pianura Padana, le possibilità di passare delle belle vacanze pet friendly sono tantissime. Da qui l'idea di Borghi Dog di segnalare i luoghi e le passeggiate adatte a trascorrere una bella giornata con il proprio cane. Tremezzina è al momento (insieme a Tremosine -Brescia - e Valnegra - Bergamo) a pieno titolo inserita nei Borghi Dog lombardi.

In particolare viene segnalata la passeggiata Greenway del Lago di Como, un percorso di mobilità dolce di 11, 2 km che si snoda lungo la sponda occidentale del Lario da Colonno a Griante, con possibilità di usufruire di spiagge libere con gli amici a 4 zampe.

La Greeenway è uno dei percosi più gettonati degli ultimi anni, anche perché è percorribile in tutte le stagioni: il percorso va da Colonno a Cadenabbia, è lungo circa 10 km e attraversa i comuni di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra,Tremezzo e Griante, seguendo a tratti l’antica via Regina. Si può decidere di percorrerla tutta (ci vogliono circa 3 ore e mezza) o di farne solo un pezzo, tornando poi con l’autobus o il battello. Il bello di questa camminata è che si attraversano i borghi e si gode di meravigliose vedute del lago. L’itinerario si può dividere in 7 tappe, da Colonno a Sala Comacina, da Sala Comacina a Ossuccio, da Ossuccio a Lenno, da Lenno a Mezzegra, da Mezzegra a Tremezzo, da Tremezzo a Griante, da Griante alla fine della Greenway

Dopo essere stata insierita tra i borghi più belli d'Italia, Tremezzina si fregia anche dello stemma "pet friendly".

C'è anche un elenco con tutte le strutture "amiche degli animali":

La Tana Rooms

Hotel Lenno

Hotel Lario

Hotel San Giorgio

Albergo Azzano Holidays

Hotel Rusall

Hotel Bazzoni

B&B Garzola

Albergo Ristorante Lavedo