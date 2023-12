Panorami mozzafiato del Lago di Como: la traversata dei due rifugi

Uno dei più esperti esploratori del nostro territorio, Massimo Lozzi, ci riporta sulla via di un altro grande passaggio montano sul lago di Como, la traversata che unisce il rifugio Canua al rifugio Menaggio partendo da Breglia, piccola frazione del comune di Plesio - rispetto al quale dista circa 1 km - situata nella Val Menaggio, a un'altitudine di 750 metri di quota. Tale frazione è divisa in due nuclei abitati, che corrispondono alle frazioni del vecchio comune: Villa (Vila) rivolta a levante e Maggino (Magin) rivolta a ponente.

Breglia

Nella sua storia Breglia, ora frazione di Plesio, è sempre stato un comune autonomo fino al 1928. L'origine protostorica di Breglia è riscontrata dal toponimo e da vari reperti archeologici rinvenuti nel corso degli anni: due pietre a coppella testimoniano un culto antichissimo; mentre una tomba ad inumazione costruita con cinque lastre di granito, contenente due bicchieri in pietra ollare, è stata ricondotta al VI secolo.

Principali vicende

Nei secoli Breglia ha rappresentato il culmen della variante della Strada Regina che, salendo da Menaggio e Plesio, scendeva verso Rezzonico per evitare gli impervi dirupi del Sasso Rancio. Nella relazione Opizzone del 1644, Breglia era inserito nella Squadra di Rezzonico. Dal censimento del 1751 risulta che il comune di Breglia era inserito nella pieve di Menaggio, contava 176 abitanti, non era infeudato pagando ogni quindici anni la somma di lire 32.11.6 e il consiglio comunale era costituito dai vicini che si radunavano convocati casa per casa dal console.

Rifugio Menaggio

Il rifugio Menaggio sorge nel comune di Plesio in località Mason del Fedee a 1.383 metri di altitudine, su un poggio in posizione molto panoramica, ai piedi delle pareti meridionali del monte Grona (1.736 metri da dove si gode di una straordinaria vista. Facilmente raggiungibile da Milano e da Como, fin dall’inizio, nelle menti dei soci CAI Menaggio vi era una ben determinata idea: la costruzione di un proprio rifugio. Così, grazie alla volontà ed alla forte determinazione da parte di tanti associati e grazie ad alcune donazioni, nel 1952 iniziarono i lavori di costruzione del Rifugio Menaggio, a circa m. 1400, alle falde del Monte Grona, che fu inaugurato nel 1960 e successivamente nel 1970 per l’ulteriore ampliamento. La nuova struttura alpinistica, in quei tempi, rappresentò un’autentica novità, particolarmente dal punto di vista escursionistico, per la sponda del Lario Occidentale: si poteva salire durante tutto l’anno, richiedendo un tempo d’avvicinamento accettabile, godeva di un panorama incomparabile e, partendo da esso, erano fattibili parecchie facili escursioni. Oggi il rifugio Menaggio è una struttura efficiente ed attiva. L’energia elettrica viene prodotta da un moderno impianto fotovoltaico. La disponibilità di acqua dolce per la cucina ed i servizi è assicurata tutto l’anno da una sorgente nelle vicinanze.

Rifugio Canua

Il Rifugio Comunale La Canua è situato a quota 1.520 mt/slm, su un terrazzo naturale che offre uno scenario più unico che raro e permette di spingersi visivamente da Nord a Sud sul Lario sottostante. La bassa Valtellina e giù fino a Lecco, e la brianza sono gli orizzonti che si esplorano da questa postazione. Il Monte Legnone e la Valsassina fanno da specchio frontale. Dai Corni di Canzo, vicino a Lecco, sino al gruppo del Ligoncio, al Lago di Novate Mezzola e al pian di Spagna. Salendo sul vicino crinale, si amplia la vista a 360 gradi verso la Svizzera e le Lepontine della Valchiavenna.