Lago di Como: Suira, il silenzioso borgo di Bellagio

Un magico poggio che si raggiunge a piedi percorrendo le stradine che corrono appena sopra Bellagio. Si può partire da Villa Giulia o anche da Villa Melzi e in pochi minuti si raggiunge senza difficoltà Suira. Un vero angolo di paradiso che domina il lago di Como da una distesa verde. Un piccolo altopiano ricco di serre con al centro un vecchio borgo dove spicca la piccola chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.

L’edifico attuale fu costruito nel corso del XVI secolo. Alla fine dell’Ottocento era di patronato del cavaliere Eugenio Besana; nel 1949 fu donato da Alberico Aureggi alla chiesa di San Giovanni, per commemorare la defunta moglie Elena (come ricorda una lapide posta sulla controfacciata). L’interno è costituito da un’aula ad unica navata e da un presbiterio rettangolare, separati da due balaustre. Nel presbiterio è da segnalare l’affresco cinquecentesco di autore ignoto, raffigurante la Madonna in trono con Bambino tra i santi Gervaso e Protaso, che svolge la funzione di pala d’altare; esso presenta una cornice in finti marmi.

Ma a dominare, oltre alcune sontuose ville, è la natura che si libera tra il San Primo e il Lago di Como sulla punta di Bellagio. Una vegetazione ricchissima che ha sviluppato diverse coltivazioni, dagli ulivi, alle serre per le piante e i fiori da giardino, ai frutti di bosco. E naturalmente, lungo i percorsi che si snodano intorno a Suira una spettacolare vista sul Lario.