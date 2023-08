Lago di Como, gita fino al Rifugio Rosalba passando dal giardino di pietra: panorami da fiaba

Come ogni domenica ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro in qualche bella escursione sul lago di Como. Moro è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte. Per chi fosse curioso di conoscere le altre foto e escursioni di Moro, questa la sua pagina Instagram.

Oggi Maurizio ci porta al rifugio Rosalba da dove si gode un panorama del Lago di Como insolito e meraviglioso, forse uno dei più belli e particolari.

Il percorso per arrivarci non è per tutti ma vale davvero la pena. Seguiamo le preziose indicazioni anche tramite tutte le foto nella gallery e ascoltiamo i consigli.

Panorami mozzafiato sul Lago di Como

Ci racconta Moro: "Con la pioggia e il vento dei giorni passati, oltre ai danni provocati, ero sicuro che in montagna ci sarebbe stata una buona visibilità senza o con poca foschia.

Quindi ho pensato ad una escursione con panorami mozzafiato sul Lago di Como.

La scelta è caduta sull'escursione al Rifugio Rosalba di cui ora vi parleró.

Bisogna raggiungere in macchina il Pian dei Resinelli e scendere in fondo a via delle Foppe dove si parcheggia a bordo strada (pochi posti)

Subito si trovano i cartelli per la nostra meta: sentiero 9 Foppe che sarà ben segnalato fino in cima.

Il primo tratto si svolge nel bosco in leggera discesa, poi seguendo sempre il sentiero 9 Foppe incominciano le roccette (facili) da scalare e che non ci lasceranno più fino in cima.

Alcune corde e qualche piolo aiutano a superare un paio di punti ripidi.

Dati tecnici:

Km 6.5

Disl 650 metri

Difficolta tecnica: escursionistico ma con abitudine a superare molte roccette e a sentieri di montagna.

Ritorno per lo stesso percorso dell'andata.

Tempo approssimativo: 3 ore e mezzo- quattro ore A/R

Pian dei Resinelli

Rifugio Rosalba

Valsassina

Lago di Como.