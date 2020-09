Lago di Como, Elettra Lamborghini: "Tampone per tutti gli invitati al mio matrimonio"

Elettra Lamborghini si sposerà tra pochi giorni in una villa sul lago di Como, il 6 settembre per la precisione, anche se qualcuno vocifera che l'evento sia stato rimandato al 26. Su una cosa però, l'ereditiera regina del twerking ha le idee molto chiare: non vuole che la sua festa di nozze si trasformi in un focolaio di Covid. Così, come riportato anche nelle sue stories di Instagram, la Lamborghini avrebbe chiesto a tutti gli invitati, di presentarsi con tanto di test Covid.

«Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, massimo tre giorni prima dell'evento».

Nei video la cantante fa riferimento, con disapprovazione, ad alcune persone famose - di cui non fa nomi - che sarebbero risultate positive al test ma si sarebbero rifiutati da prendere le dovute precauzioni e avrebbero continuato le loro attività come nulla fosse.

Elettra Lamborghini, al contrario, si mostra molto in ansia per la salute dei suoi ospiti, in particolare per le persone anziane presenti: «Di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c'è mia nonna...».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sembrerebbe inoltre che Nick Van de Wall, 33 anni (in arte AfroJack, futuro sposo della Lamborghini), e la bella Elettra 26 anni, abbiano scelto come location Villa Balbiano.