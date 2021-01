Katia Ricciarelli: "Il mio compleanno in solitudine sul lago di Como"

Katia Ricciarelli non ha rimpianti e racconta, nel salotto di Mara Venier, di aver avuto una vita piena, sia dal punto di vista professionale che personale. Una carriera, quella quella dell'attrice e soprano, degna di nota e due grandi amori, il collega Josè Carreras ( con cui ebbe una relazione durata 13 anni a partire dal 1972) e Pippo Baudo, sposato nel 1986 e da cui divorziò nel 2007.

A questi due amori bisogna aggiungerne un altro, ovvero quello per il lago di Como, dove trascorrerà la giornata del suo compleanno in solitudine, nella sua villa, con la sua amata cagnolina. La Ricciarelli passerà questa giornata "... guardando i tramonti, il verde, le montagne " e pensando anche ai sui progetti futuri, che non mancano e sono rivolti soprattutto alla valorizzazione dei giovani talenti.

«Abbiamo poche giovani risorse perché non hanno la possibilità di esprimersi. A me il talento piace costruirlo, mi piace formare i giovani e dar loro la possibilità di esibirsi nel loro genere».

Tanti auguri quindi a Katia Ricciarelli per i suoi 75 anni, con lo sfondo del lago di Como che, come sempre, si rivela uno dei luoghi più amati al mondo da parte di tantissimi vip.