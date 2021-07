Sul lago di Como la statua simbolica in onore di George Clooney

La statua sul lago di Como, che Laglio ha voluto dedicare al divo di casa, George Clooney è un'opera simbolica. Sarà deluso chi si aspettava la rappresentazione fedele di George, in tutta la sua umana bellezza, contento invece chi saprà apprezzare l'allegoria che lo scultore Vito Valentino Cimarosti ha voluto imprimere nel marmo. Come ha spiegato anche il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, l’opera ha preso vita nella prima edizione del Simposio di Scultura organizzata poche settimane fa in paese. È un omaggio al concittadino onorario, alla persona George Clooney più che al personaggio. La scultura nel suo insieme vuole proprio rappresentare il rapporto tra finzione e realtà. Il bloocco di marmo è il simbolo della realtà personale e della finzione del ruolo interpretato e le sue due parti sono tenute insieme come " due funi che, spingendo in opposte direzioni, tengono il nucleo in perfetto equilibrio".

La statua è realizzata in marmo di Carrara e, come si vede anche dalla foto è perfettamente visibile dalle finestre di Villa Oleandra. Il divo americano non ha ancora commentato ufficialmente l'artistico omaggio a lui dedicato ma, come riportato su Il Giorno, avrebbe apprezzato l'opera che sigla ancora di più il suo già solido rapporto con il lago e la città di Laglio dove ora George si trova in vacanza con tutta la famiglia.