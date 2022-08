Lago Como, il fascino reale di Villa Cipressi

Un magnifico complesso di edifici e giardini, realizzati e costruiti tra il 1400 e il 1800. La Villa rappresenta oggi un perfetto e armonioso connubio tra l’antico e la funzionalità moderna, reso possibile da un accurato restauro che ha visto mantenute le linee architettoniche preesistenti.

In principio facente parte del patrimonio della famiglia Serponti, la struttura passò successivamente nelle mani di diversi prestigiosi personaggi, come il Barone Isimbardi, che all’inizio dell’Ottocento vi impiantò un laboratorio della Zecca di Milano, di cui era Direttore; la famiglia Andreossi, Sir Sulton, gli inglesi Astley e, infine, la famiglia Accame. Nel 1980 venne acquistata dai Varennesi tramite una pubblica e volontaria sottoscrizione, per essere destinata ad uso pubblico.

Attualmente di proprietà del Comune di Varenna, è oggi adibita a rinomata struttura alberghiera. Sede comunale per i matrimoni di rito civile, ogni anno ospita decine e decine di matrimoni di coppie provenienti da tutto il mondo. Il giardino, terrazzato e digradante a lago, è aperto al pubblico con biglietto di entrata.

L’Hotel Royal Victoria è un’antica dimora patrizia affacciata sul lago e trasformata in un hotel quattro stelle di grande charme ed eleganza, dove gli arredi storici creano una dimensione fiabesca completata dalla vista lago di molte camere e suite e da quella incantevole delle camere da cui si gode la vista sulla piazzetta del romantico borgo antico.

Le 43 camere e suite sono servite da tre spazi convegnistici rispettivamente di 90 (Sala Vittoria), di 30 (Sala Camino) e di 10 posti (Sala Gounod) e da due ristoranti: il Royal Gourmet di 150 posti e il più informale Victoria Grill di 50 posti, entrambi aperti sia agli Ospiti dell’hotel e sia alla Clientela esterna. Gli spazi fascinosi ed eleganti ne fanno un luogo ideale per meeting ed eventi. L’Hotel Royal Victoria dispone di un pontile privato che offre una soluzione logistica particolarmente apprezzata dalla Clientela e che è a disposizione anche degli Ospiti che fanno riferimento a Villa Cipressi, un altro gioiello firmato R Collection Hotels.

L’Hotel Villa Cipressi con 31 camere e suite è una struttura quattro stelle in cui la presenza storica è mirabile: si tratta infatti di una dimora storica ottocentesca in cui le preesistenze medievali, del Quattrocento e del Seicento, si integrano perfettamente in un progetto di ristrutturazione che è riuscito a valorizzare gli ambienti e le loro peculiarità, dai lampadari preziosi ai mobili in legno intagliano di tradizione lariana, fino agli affreschi quattrocenteschi di vivo e intenso colore locale. La struttura è ideale per eventi, cerimonie, attività all’aria aperta ed esperienze creative. Tre spazi per eventi – un pergolato di ottanta posti, una sala degli stucchi di 45 posti e una sala affrescata con motivi naturalistici di 45 posti – e tre terrazze vista lago che possono accogliere fino a 110 persone, sono servite da un bar esterno e creano un’atmosfera ideale.

Quello che accomuna e dà valore di unicità a questi due strutture alberghiere è il magnifico Giardino Botanico, che si inserisce nella tradizione più nobile del paesaggio lariano e che si distende dolcemente sul lago. Il Giardino Botanico gode di un eccezionale microclima che consente alle agavi, ai cipressi e alle palme di crescere rigogliosi e permette di passeggiare immersi nella straordinaria biodiversità e nella lussureggiante natura di questi paesaggi dell’anima adagiati sulle rive del lago. Area protetta, il giardino è terrazzato e giunge fino al lago con un percorso su tre livelli ed è aperto al pubblico a pagamento, mentre è liberamente fruibile per gli Ospiti dell’albergo e per i partecipanti alle cerimonie e agli eventi che qui si svolgono. Il giardino è inserito nella directory dei Grandi Giardini Italiani e questa è insieme una preziosa referenza e una conferma della sua sorprendente unicità.