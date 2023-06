Lago di Como, escursione lontano da tutti verso la vetta del Monte Grona

Come ogni domenica ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro che è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di mountain bike quindi siamo in mani davvero esperte. Le meravigliose foto della gallery sono state scattate nell'escursione che Maurizio (questa la sua pagina Instagram) con la sua inseparabile moglie e compagna di avventure ha scattato nei primi giorni di giugno.

Questa volta la difficoltà è (in alcuni tratti) per escursionisti esperti. Ne vale veramente la pena. Nella gallery qui sotto tutte le foto che vi guideranno lungo il percorso, in un luogo lontano dal caos e dal turismo di massa.

Ci racconta Moro:

"Raggiungere la vetta del Monte Grona è un’esperienza davvero emozionante, sia per la vista mozzafiato sia per la natura che si incontra lungo la salita.

È sicuramente uno dei punti panoramici più scenografici della Lombardia sul Lago di Como.

Ci sono diversi percorsi per raggiungere la vetta, con tempi e difficoltà diverse, noi abbiamo scelto di raggiungere la Croce di vetta passando dalla chiesa di Sant'Amate e proseguendo sul sentiero panoramico in cresta (facile) e poi di scendere al Rifugio Menaggio dalla Forcoletta.

Raggiunto il Rifugio, una pausa pranzo meritata, e poi giù dal sentiero basso effettuando così un giro quasi ad anello.

Il percorso è tutto ben segnato dai cartelli.

Dati tecnici

Km 6.5

Disl: 710 metri

Difficoltà: escursionistico fino alla forcoletta, escursionisti esperti fino alla Croce di Vetta dalla Forcoletta

Impegno fisico: alto

NB: Arrivati a Breglia in macchina si prende la stradina agro-pastorale (nel complesso ben tenuta e lunga 4 km) dopo aver acquistato il biglietto di accesso giornaliero (3,00€) presso la colonnina automatica all’imbocco della stessa.

Arrivati alla località Monti di Breglia si trova un parcheggio gratuito da cui parte poi il sentiero per il Rifugio Menaggio e il Monte Grona.