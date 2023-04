L'incredibile vista sul Lago di Como dal Monte Croce e il balcone panoramico della panchina gigante

Come ogni domenica ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro in qualche bella escursione sul lago di Como. Moro è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte. Oggi ci facciamo spiegare un'escursione mista, ovvero da fare a piedi e in mountain bike. L'impegno fisico è alto, ma sarete ripagati da una vista incredibile a 1800 metri sul livello del mare, dove il Lago di Como appare in tutto il suo splendore e in una prospettiva ancora nuova. Ci affidiamo alle accurate descrizioni e foto (sotto la gallery completa) di Moro.

"L'incredibile vista sul Lago di Como dal Monte Croce di Muggio a 1799 m sul livello del mare.

Oggi andiamo con un'escursione mista, mountain bike e breve camminata, fino alla croce di vetta del Monte Muggio.

Con la macchina raggiungiamo Taceno e parcheggiamo, gratuitamente, sotto la chiesa.

Subito troviamo il cartello della mulattiera per Margno che imbocchiamo.

Dopo una deliziosa cappelletta troviamo la deviazione a destra per Margno.

Per pochi minuti spingiamo la bici dato che ci sono dei gradini e poi sbuchiamo su un bel pratone con una chiesetta.

Raggiungiamo il piccolo borgo di Margno e superata la chiesa prendiamo a sinistra la strada asfaltata che seguiamo passando da Casargo fino a Indovero.

Poco prima della strettoia giriamo a destra e troviamo i cartelli indicatori per (l'Alpe Intelco-Alpe Ortighera-Alpe Giumello)

Qui inizia una meravigliosa carrareccia Agro-Silvo-Pastorale con tratti cementati ed altri con un buon fondo dove non si puó sbagliare direzione.

Bisogna seguirla, senza deviazioni, fino a quando non si sbuca sul curvone della strada asfaltata dove c'è il cartello Alpe Giiumello.

Arrivati al parcheggio si svolta a destra e, superata una sbarra in piano, si raggiunge una piccola casetta in mezzo al prato dove c'è un cartello che indica a sinistra il Monte Muggio. Qui inizia il sentiero ripido che risale il pendio e che si riesce a pedalare ancora per circa duecento metri.

Da qui bisogna proseguire a piedi per circa 500 metri su terreno ripido e qualche facile roccetta per raggiungere la Croce di Vetta.

Il panorama che si apre davanti a noi sul Lago di Como lascia senza fiato.

Dopo le foto di rito si torna all'Alpe Giumello riprendendo la mountain bike, dove l'avevamo lasciata.

Dal parcheggio girando a destra su una bella mulattiera passando dall'Alpe Chiaro raggiungiamo la Panchina Gigante, altro balcone panoramico.

Ritornati sui nostri passi si puo fare una sosta per pranzo alla Capanna Vittoria o più avanti al Rifugio Shambalà.

Il rientro, fino a Taceno avviene su strada asfaltata.

Dati tecnici

Km: 32

Disl: 1300 metri

Difficolta tecnica: facile-media

Impegno fisico: alto.

