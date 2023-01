Le cinque cose insolite e misteriose sul lago di Como secondo TikTok

Si chiama Giovanni Arena ed è un TikToker molto seguito (1,2 milioni di follower su TikTok) e oltre 400mila su Instagram (questo il suo link se volete curiosare). Si occupa di viaggi Giovanni e lo fa in maniera sempre curiosa e attenta. Così, in visita sul lago di Como si è messo a cercare le cinque cose più insolite da visitare e bisogna dire che sono tutte molto interessanti. Vediamo quali sono.

Al primo posto l'Orrido di Nesso. Per chi vive sul lago è quasi scontato tuttavia per Giovanni è una meta ancora molto sottovalutata. Citato anche nel Codice Da Vinci qui si vive davvero un'atmosfera unica. Al secondo posto i fantasmi che vegliano sul lago, che si trovano sopra a Varenna (provincia di Lecco) al Castello di Vezio. Qui è anche conservata la replica del fossile del mostro di Como, il Lariosauro. La rana pietrificata sulle colonne delle porte del Duomo di Como è la quarta curiosità che ci racconta il giovane TikToker e noi sappiamo già bene che se si tocca la rana porta fortuna. Infine al quinto posto c'è la porta che si mimetizza che si trova nei Giardini del Merlo a Dongo. Difficile da trovare ma una volta che ci si arriva è altrettanto difficlie abbandonare la splendida vista che si gode da quel punto preciso. Il video sta piacendo a tantissime persone e sta diventando virale. In effetti sono tutti luoghi speciali che racchiudono storie e leggende affascinanti e che (come rilevano anche alcuni commenti sotto il video) spesso non sono conosciuti neanche da chi sul lago ci vive!