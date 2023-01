Lago di Como a Capodanno: Valentina cerca la signora che regalava sorrisi in viale Geno

Una signora educata e sorridente che il 31 dicembre è arrivata poco prima dello scoccare della mezzanotte in viale Geno sola, come tutti gli anni. Con sè una bottiglia di spumante e qualche calice in plastica per poter condividere con chi avrebbe incontrato. Una signora gentile che alla fine ha unito un gruppo di persone, con la semplicità di un sorriso e quell'umanità oramai rara, quasi del tutto perduta. Un angolo di umanità e piccoli gesti racchiusi in quei momenti che per qualcuno non sono niente ma per chi ha il cuore ancora aperto come Valentina, sono attimi speciali da conservare nell'album dei ricordi. Ecco perché ha provato a scrivere un post sul gruppo Facebook SEI DI COMO SE- GRUPPO- Informazioni e notizie in tempo reale, per cercare di ritrovare questa signora che le ha fatto iniziare il 2023 con positività e riconoscenza. Sperando che qualcuno la conosca e possa metterla in contatto con Valentina Sorenti (potete scriverle su Facebook o anche tramite la nostra redazione) riportiamo il suo appello:

"Non so se qualcuno la conosce, non so nemmeno se è in questo gruppo e se mai leggerà questo post.

Ma alla signora che la notte del 31 dicembre, appena prima della mezzanotte si è presentata in viale Geno sola, così come ha detto fa di solito per Capodanno, con alcuni calici in plastica ed una bottiglia di spumante da condividere mentre ammiravamo i fuochi sul lago, volevo dire grazie.

Di nuovo grazie. Immensamente grazie.

E nonostante io abbia declinato di bere, ma come le ho detto è come se avessi preso uno di quei calici e lo avessi fatto, penso sia stato il gesto che ricorderò per tutto il 2023, e credo anche per i prossimi anni a venire.

L'allegria, il calore e l'umanità che ha portato ed ha accompagnato ed unito un piccolo gruppo di sconosciuti per quei minuti è il segno che esistono ancora persone piene di sentimento.

Sono due giorni che ci penso, veramente grazie. Chiunque tu sia. E complimenti per la foto ai fuochi. Chissà mai che il destino ci farà incontrare di nuovo".