Boss Doms: dal festival di Sanremo al lago di Como, ma Achille Lauro non c'è

Lo avavemo lasciato il 5 marzo 2021 a Sanremo quando, durante una delle performance di Achille Lauro (il quarto quadro) per la gioia dei fan (abituati a vederli esibirsi in coppia) è apparso anche lui, Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms. Classe 1988 oltre che essere il partner artistico di Lauro è anche un dj e produttore noto negli ambienti musicali.

Il primo bacio provocatorio tra i due fu durante il 69º Festival di Sanremo (2019) quando erano in gara con la canzone che li consacrò al grande pubblico: Rolls Royce.

Quest'anno invece a Sanremo nel quarto quadro, Doms e Lauro erano vestiti da spose e hanno celebrato un "nuovo matrimonio" (artistico ovviamente) per poi esibirsi in Me ne frego.

Da Sanremo a Menaggio dove oggi, 13 marzo non c'è traccia di Achille Lauro. Con Edoardo Manozzi c'è la sua compagna, la bella Valentina Pegorer ( dj e conduttrice) e alcuni collaboratori. Che sia una giornata di lavoro sul lago?

Intanto ci godiamo le foto molto artistiche di Menaggio in riva al lago postate da Doms sul suo profilo Instagram.

(Foto all'interno dell'articolo: Achille Lauro e Boss Doms da Today)