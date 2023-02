Lago di Como, Bellagio: il Grand Hotel Villa Serbelloni festeggia 150 anni di storia

Il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio è pronto a festeggiare i suoi 150 anni. Per un secolo e mezzo, questo rinomato hotel è stato una delle mete preferite di aristocratici e personaggi celebri alla ricerca di un tranquillo angolo di paradiso nel nord Italia. Ogni anno, tra aprile e novembre, le sue 94 camere e suite accolgono una clientela internazionale, offrendo un’esperienza all’insegna del relax e del lusso in un contesto dal grandioso fascino di altri tempi.

La storica villa neoclassica è una vera opera d’arte, impreziosita da marmo italiano, illuminata da antichi lampadari in vetro di Murano e ornato da affreschi originali dell’epoca. La proprietà è stata splendidamente conservata nel corso dei decenni e viene rinnovata ogni stagione per garantire i migliori comfort tipici di una destinazione di lusso.

É dal 1918 che la famiglia Bucher, proprietaria del Grand Hotel, si prende cura dell’imponente struttura. Jan Bucher, General manager e 4° generazione della famiglia, commenta i preparativi in vista della riapertura: “Ci aspettiamo una stagione eccezionale e abbiamo già molte date in cui l'hotel è al completo. Lo staff sta organizzando numerose piccole sorprese per i nostri ospiti e un team dedicato sta pianificando una festa che si terrà in piena estate per ospiti provenienti da tutto il mondo”.

In occasione di questa importante ricorrenza, l'Executive Chef Ettore Bocchia ha creato uno speciale menù di 7 portate, ripercorrendo i momenti salienti degli ultimi 150 anni di storia italiana.

Cresce l'entusiasmo anche tra i 170 dipendenti della villa, alcuni dei quali vi hanno lavorato per gran parte della loro carriera e sono portavoce di incredibili ricordi: dalla visita di un simpatico George Lucas durante le riprese di Star Wars, ai famosi servizi fotografici di Helmut Newton; dal convegno presieduto dagli astronauti della NASA in collaborazione con il CERN di Ginevra, alle numerose esposizioni di auto d'epoca e di lusso. Questo hotel è ricco di storia e memorie di un passato lontano e di uno più recente, ed è altresì desiderosa di ospitare altri meravigliosi momenti negli anni a venire.