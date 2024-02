Lago di Como: Bandiera Arancione del Touring per Menaggio, Moltrasio e Torno

Nuovo prestigiosa conferma per il lago di Como. In particolare, in questa occasione, per i comuni lariani di Menaggio, Moltrasio e Torno, che ieri hanno ricevuto oggi, durante la giornata inaugurale della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, la Bandiera Arancione del triennio 2024-2026 del Touring Club Italiano.

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. La Bandiera Arancione ha una validità di tre anni e, premiando le realtà più virtuose, è anche uno stimolo per un miglioramento continuo.

In Lombardia sono 18 le Bandiere Arancioni, oltre ai già citati tre comuni del Lario e Bellano, in provincia di Lecco: cinque in provincia di Bergamo (Almenno San Bartolomeo, Castione della Presolana, Clusone, Gromo e Sarnico); tre nel Bresciano (Bienno, Gardone Riviera e Tignale; quattro in provincia di Mantova (Castellaro Lagusello, Ponti sul Mincio, Sabbioneta e Solferino); una in provincia di Sondrio (Chiavenna); una in provincia di Cremona (Pizzighettone).