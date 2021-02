Lady Gaga, Al Pacino e molte altre star tornano sul Lario per il nuovo film di Ridley Scott

Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Adam Driver e Lady Gaga, faranno parte del nuovo film/colossal con la regia di Ridley Scott, un genio di Hollywood per film del calibro di Blade Runner e Il Gladiatore. Questa volta il famoso regista e autore ha deciso di girare la saga della famiglia Gucci, basandosi sul libro "The House of Gucci" (di Sara Gay Forden) e che tratta le vicende di questa controversa famiglia tra sfilate ed episodi tragici. Se tutto andrà come dovrebbe il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche il prossimo 24 novembre.

Chiaramente la Lombardia fornirà molte location per varie scene e riprese. In particolare Milano, dove si consumò, l'omicidio di Maurizio Gucci . Ma è stato proprio il regista Ridley Scott a scegliere alcune ville sul lago per poter cominciare a riprendere nel nostro territorio verso la fine di marzo, al più tardi i primi di aprile. Il delitto Gucci rimane un fatto di cronaca nera italiano molto contrastato, in cui venne accusata anche la moglie di Gucci, Patrizia Reggiani che, per questo motivo venne condannata a 26 anni di carcere. Ora la donna è libera, avendo terminato di scontare la sua pena. Moda, omicidi, famiglie potenti, belle donne: un mix noir e di mistero che certamente appassionerà gli spettatori. Patrizia Reggiani sarà interpretata proprio da Lady Gaga.

Il lago di Como e il Lario, quindi, riaccolgono le star di Hollywood e si spera che sia l'auspicio di un nuovo inizio anche per il turismo e per la ripresa delle attività più colpite sul nostro territorio.