Ceresio, la sequenza magica del tramonto in 4 scatti: la metamorfosi del lago in 10 minuti

Sicuramente il nostro Maurizio Moro, il fotografo più premiato del lago di Como e non solo (qui i suoi lavori su Instagram), conosce bene anche la zona di Porlezza e l'altro lago, il Ceresio che regala scorci e panorami altrettanto belli. E così, posizionandosi con la sua macchina fotografica, in un punto strategico non lontano da Porlezza, è riuscito a cogliere il mutare del tempo, dei colori e dell'atmosfera scattando queste 4 fotografie a partire dalle 16.50 fino alle 17. Un breve lasso di tempo, dieci minuti circa, ma vedrete ogni cosa letteralmente sotto una luce diversa. Il lago e i suoi colori come metafora della vita e delle emozioni e quando la fotografia è un'arte ed è unita all'amore per il proprio territorio, regala davvero immagini e emozioni indescrivibili. Vi riproponiamo la sequenza nell'ordine di scatto. Le foto sono state scattate lo scorso 23 dicembre.