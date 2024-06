Non solo Lago di Como, Alserio e Pusiano le nuove mete per gli eventi dei vip

Il Lago di Como, come è noto, con le sue ville da favola e i panorami mozzafiato è sempre stato protagonista di eventi e matrimoni di lusso. Rimanendo nel Comasco sembra che ora alcuni vip comincino a preferire zone altrettanto belle e affascinanti ma meno frequentate, come il lago di Alserio e Pusiano.

Lo scorso 8 giugno, Claudia Marthe, mamma di Elodie, ha sposato il compagno Francesco Cramer. La festa si è tenuta all'interno della meravigliosa Villa Adelaide Tassera, vicino al Lago di Alserio, alla presenza di amici e parenti. Presente ovviamente anche la cantante, che è stata lei stessa protagonista di un momento speciale in una giornata così significativa per la donna.

Cinquantasette anni, Claudia ha sposato Francesco, compagno di vecchia data. In occasione delle nozze, alla figlia aveva chiesto di farle un regalo originale. "Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza. Però non posso tirarmi indietro", aveva raccontato Elodie.

Un altro luogo dai panorami incantati è senza dubbio il Lago di Pusiano dove pochi giorni fa l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini ha deciso di festeggiare i 10 anni di nozze con la moglie Paola. Per farlo hanno scelto di tornare in quel luogo davvero unico al mondo, che è l'isola dei Cipressi la meravigliosa location sul lago di Pusiano, già noto per i suoi tramonti infuocati. Sono in molti comunque ad apprezzare sempre più questi laghi comaschi e lombardi che anche turisticamente, cominciano a essere mete ricercate.