Lady Gaga sul set in Galleria a Milano: prossima tappa Lago di Como

Tutto sta andando come da programma: i divi di Hollywood sono sbarcati in Italia per il film di Ridley Scott sulla vita della famiglia Gucci (House of Gucci). Da Roma il prestigioso cast è giunto a Milano dove da due giorni intere aree blindatissime segnalano la presenza del set.

La star di queste giornate milanesi è lei, Lady Gaga (che interpreta Patrizia Reggiani) ma si aspettano anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto.

Le prime scene a Milano erano state girate davanti all'Università degli studi, dove, come riporta anche Milano Today, Lady Gaga e Adam Driver erano stati immortalati dai fotografi in alcuni scatti 'rubati'. Il giorno dopo è toccato a piazza Duomo e alla Galleria sempre con un set blindatissimo.

Se il primo giorno per girare erano state utilizzate una Fiat 850 color tortora, e alcuni scooter Vespa, nel salotto milanese sono state viste alcune biciclette; Driver, che nel film impersona Maurizio Gucci, era invece vestito con un completo elegante, una camicia azzurra e una cravatta a righe.

Nei prossimi giorni le riprese dovebbero toccare altre zone del centro città, da Villa Necchi a via Montenapoleone, passando anche per corso Venezia e Stazione Centrale. Per ovvi motivi, i set e le zone limitrofe rimarranno sempre chiusi al pubblico. Il set si dovrebbe poi trasferire sul lago di Como. Una delle location sul lago dovrebbe essere Villa Balbiano, una magica dimora che si trova tra Ossuccio e Tremezzina, che vanta anche importanti dettagli storici come sgli pettacolari affreschi del XVII secolo dei fratelli Recchi e di Agostino Silva.

La cantante americana nel film sarà Patrizia Reggiani, che per l'omicidio di Maurizio Gucci - ucciso nel marzo 1995 a Milano da un killer che lo freddò con quattro colpi di pistola - ha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa. Nel cast dovrebbero esserci anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto.