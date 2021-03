Lady Gaga e il delitto Gucci: set sul lago di Como per il film di Ridley Scott

Dal 10 marzo attenzione ai set fotografici a Milano ma soprattutto a quelli sul Lario attesi invece per la metà del mese. Come avevamo anticipato a febbraio in questo articolo. iniziano infatti le riprese del film di Ridley Scott sul delitto Gucci. Il regista inglese, celebre per le sue numerose pellicolo che hanno fatto la storia del cinema, basti pensare tra le tante ad Alien, Blade Runner e Hannibal, ha affidato alla pop star Lady Gaga il ruolo di Patrizia Reggiani, l'ex moglie del celebre imprenditore della moda ucciso nel 1995: un delitto per cui la donna è stata condannata a 26 anni di carcere.

Nel cast dell'attesa produzione anche attori del calibro di Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver e Jeremy Irons. Il set, come detto, arriverà anche sul lago di Como a metà marzo, quando, per una settimana intera, si girerà a Villa Balbiano, location abituata ai vip; piazza della Magnolia a Mezzegra. quella resa celebre da Davide Van De Sfroos, e sulla Statale Regina.