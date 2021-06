In Lombardia nasce il primo labirinto di girasoli: come in un quadro di Van Gogh

A pochi chilometri da Como sarà uno spettacolo unico per vivere la natura in estate

Dove prima c'erano tulipani arrivano i girasoli. E lo fanno in grande stile e maestosità. E così che a Ornago (in provincia di Monza e Brianza) a 60 km circa da Como, attorno alla cascina Rossino, il "pick-up garden" Shirin si trasforma in un quadro di Van Gogh. Settemila metri quadrati di girasoli, un labirito dove ritrovare i colori vivaci e allegri della natura.

L'idea, come riportato anche su Monza Today, è venuta a Elmina e Carolina Brambilla, due sorelle che in pieno lockdown hanno deciso di far fiorire un progetto destinato a colorare le loro vite coltivando i terreni di famiglia per regalare a chiunque volesse fare loro visita qualcosa di bello - fatto di natura e sfumature tra il bianco il giallo e il viola - in un momento difficile come quello della pandemia. E dopo i tulipani sono destinati ad arrivare i girasoli. E in autunno un campo di zucche.

I girasoli saranno qualcosa, se possibile, di ancora più spettacolare. Erminia e Carolina hanno tracciato e seminato diversi percorsi che faranno del campo di girasoli un vero e proprio labirinto. Come nelle favole ci saranno anche strade senza uscita, radure, panchine dove fermarsi, magari per scattare qualche foto, e poi via, verso l'uscita. Uno spettacolo unico che consentirà ai visitatori di assaggiare anche il miele di girasole: intorno al campo ci saranno arnie per poter assaggiare il miele di girasole.

Visitare il labirinto di girasoli

Il biglietto per l'accesso al campo costerà quattro euro e l'apertura con tutta probabilità sarà pomeridiana-serale per allentare la morsa del caldo estivo e offrire uno spettacolo che al tramonto sarà ancora più magico. E forse di più al chiaro di luna. "Abbiamo in mente anche alcune iniziative collaterali come serate per ammirare le stelle o ancora racconti per i bambini nel labirinto" anticipa Elmina. Ieri è sbocciato il primo girasole e ci vorrà ancora almeno una settimana o anche dieci giorni, come spiegano le titolari del campo. Poi si potrà entrare nel regno del giallo, tra girasoli alti un metro e ottanta che spunteranno sopra le teste dei più piccoli e diventeranno una sconfinata distesa di bellezza fino all'orizzonte per i più grandi.

Insomma gli ingredienti per vivere una favola ad occhi aperti ci sono tutti. Vi terremo aggiornati sull'apertura del campo, in base alla fioritura dei girasoli.