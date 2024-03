La fisica che ci piace è nata a Como

A raccontarlo è lui stesso nella biografia pubblicata sul suo sito: "Era una fantastica giornata di marzo del 1977, lunedì 7 per la precisione, quando, per la gioia di mamma Grazia e papà Domenico, ho visto la luce per la prima volta. Nato a Como: che strano… per un pugliese DOC come me! Beh, in realtà tanto strano no: in quegli anni molte persone emigravano per lavoro, lo hanno fatto anche i miei genitori".

Quella di Vincenzo Schettini, professore dal fisico bestiale è una incredibile storia di successo iniziata quasi per caso nemmeno dieci anni fa È infatti solo dal 2017 che Vincenzo Schettini fa divulgazione scientifica sui social: da Facebook a Tik Tok dove oggi vanta milioni di follower. Con una laurea in Fisica e una cattedra alle superiori, ma anche un diploma al Conservatorio, la passione per la musica rimane ancora oggi ben presente, Schettini dopo aver reso virali le sue lezioni sul web, ha pubblicato il saggio La fisica che ci piace (quasi 100mila copie vendute) e Ci vuole un fisico bestiale, un altro volume dove racconta la vita e i segreti di studiosi del calibro di Leonardo da Vinci, Enrico Fermi, Albert Einstein e Stephen Hawking.

Come se tutto ciò non bastasse, Vincenzo Schettini ha in programma anche un tour nei principali teatri italiani con un sorta di "Lezione Show". Ma non finisce qui, perché a breve la seconda serata di Rai2 si arricchirà di un nuovo e inatteso programma: La Fisica dell’Amore. Alla conduzione ci sarà proprio l'inarrestabile star di una materia resa un po' meno ostica, se non altro nell'approccio, proprio dal professore nato a Como. La striscia si aprirà con un esperimento legato a un sentimento. Tra gli ospiti sono stati già annunciati Rita Pavone, Nunzia De Girolamo, Rocco Siffredi, Peppe Iodice e Luigi Busà.