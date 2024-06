La Fattoria del Pop, in libreria il primo romanzo di Maurizio Pratelli

Esce venerdì 21 giugno, in tutte le librerie e negli store digitali, La fattoria del pop, il primo romanzo di Maurizio Pratelli edito da Ultra Novel. Dopo la fortunata trilogia di Vini e Vinili, il cui primo volume è stato ristampato lo scorso anno, e altri saggi, è arrivato un appassionante volume che attraverso i suoi protagonisti racconta un ricco intreccio di situazioni che si snodano tra Milano e la Liguria, con un richiamo anche al lago di Como.

Tutto ruota attorno a Molly, una promettente artista che a inizio millennio aveva scalato le classifiche con il suo primo disco. Qual è il ruolo di Luca Terzani, un giornalista disilluso che non ha mai nascosto il suo disprezzo per le canzoni di Molly ma nemmeno il suo trasporto emotivo per la divisa trasparente di Emma Canepa? Sullo sfondo di una Milano polarizzante, un giallo dai risvolti pop che racconta il tempo che stiamo vivendo e la musica che stiamo ascoltando. Un viaggio per chi ama inseguire le curve della vita e attraversare le ombre blu del cuore, facendosi trasportare dalle promesse del mare con la stessa forza delle tempeste che spingono le onde fino alla luce del faro.

L'autore

Nato a Milano, vive a Como. Da oltre 20 anni, oltre a promuovere e organizzare rassegne culturali, scrive di musica e società per quotidiani e magazine. Dal 2006 fa parte della giuria del Premio Tenco. Come autore ha pubblicato per Arcana la trilogia dedicata all'enologia e alla musica: Vini e Vinili, 33 giri di rosso, ristampato in edizione aggiornata nel 2023; Vini e Vinili, 45 giri di bianco; Vini e Vinili, Gaber e Champagne. Per lo stesso editore ha pubblicato anche il saggio 667, ne so una più del diavolo. Canzoni rock nate sotto il segno della croce e il diario di racconti 78 giri quasi d'amore. Al riparo da un futuro invadente, scritto durante il lockdown. La fattoria del pop, edito da Ultra Novel, è il suo primo romanzo.