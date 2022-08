Anche Karlie Kloss sfila su Lago di Como

11 milioni di follower su Instagram, oltre 40 copertine di Vogue. Karlie Kloss è una delle modelle più apprezzate del mondo. Per Vogue Parigi una delle 30 top model degli anni 2000. Quando aveva soli 17 anni, la celebre modella e blogger americana è stata un "angelo" di Victoria's Secret. Una ragazza con l'aspetto, l'equilibrio e la spinta a portare ciò che indossa sempre più in alto, così descrivono Karlie. Ma questa volta a volare con lei è il lago di Como, sempre più stella di questa incredibile estate 2022 che ha visto l'arrivo anche di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Per Karlie Kloss, che ha sfilato per tutte le case di moda più importanti del mondo, una breve pausa d'agosto sul Lario: due scatti a bordo di un natante e un commento che dice tutto: "On cloud nine", sulla nuvola nove.