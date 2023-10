La dolce vita di John Taylor dei Duran Duran sul Lago di Como con una persona speciale

Le foto e i video di qualche ora fa, postati dalla moglie, la nota stilista Gela Nash, non lasciano alcun dubbio: John Taylor, il mitico bassista dei Duran Duran, si trova in vacanza sul lago di Como. Le foto lo ritraggono su una barca beatamente baciato dal sole e diretto con ogni probabilità all' Hotel Villa d’Este di Cernobbio. Per i più informati sarebbe il luogo dove hanno deciso di soggiornare. Il legame tra i Duran Duran e l'Italia è cosa assodata: la band inglese negli anni '80 spopolò in tutto il mondo ma le fan italiane contribuirono non poco al loro successo. In Italia all'epoca scoppiò una vera mania per i ragazzi di Birmingham. Ancora oggi in attività, Simon Le Bon & Company stanno per uscire il 27 ottobre 2023 con un nuovo album, Danse Macabre: si tratta di un lavoro a tema Halloween composto da tre nuovi brani e varie cover di altri artisti, sempre a tema macabro. Ospite d'onore di questo nuovo lavoro è la giovanissima bassista dei Maneskin, Victoria de Angelis. Al momento John sembrerebbe godersi le sue vacanze in compagnia della moglie ma, dato l'amore degli altri membri della band, in particolare di Simon le Bon, per l'Italia e il lago di Como non si esclude che potrebbe essere raggiunto dai colleghi. Il cantante in passato ha spesso accompagnato la moglie Yasmin a Cernobbio quando lei faceva parte della giuria del Concorso d’Eleganza delle auto storiche.