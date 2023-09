John Legend e Chrissy Teigen, tre giorni di feste sul lago di Como per i 10 anni di matrimonio

Si sono sposati sul Lago di Como a Villa Pizzo a Cernobbio il 14 settembre del 2013 e in questi giorni sono tornati per celebrare il loro amore. Parliamo della modella americana Chrissy Teigenn e la pop star John Legend.

"La prima volta che John e io siamo andati sul Lago di Como, aveva dichiarato Chrissy, ci eravamo appena conosciuti ed è stato davvero magico. Ci siamo innamorati lì perché è un posto così bello e il momento era quello giusto per portare la nostra relazione allo step successivo".

Chrissy aggiunge un particolare molto romantico: "Mi ricordo di aver pianto quando la vacanza è finita, poiché mi chiedevo se avrei mai vissuto di nuovo qualcosa di così perfetto". Così magico da convolare a nozze, come detto, il 31 agosto del 2013 proprio sulle rive del Lago di Como, per poi divenire meta abituale dei loro viaggi, come ricorda ancora la stessa modella americana: "Abbiamo avuto la possibilità di tornarci tante volte. Il Lago di Como avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Venezia ha uno charme unico, Firenze il cibo migliore, ma il lago di Como resterà per sempre il mio luogo preferito".

La festa per i 10 anni di matrimonio

Secondo alcune indiscrezioni trapelate su TMZ, la festa comincerà proprio oggi 15 settembre e durerà tutto il weekend. Ospiti illustri amici della coppia sono attesi in una villa che i due avrebbero affittato per l'occasione. I festeggiamenti dovrebbero cominciare nel pomeriggio di oggi con un cocktail party per scaldare i motori ma la vera cerimonia sarebbe prevista per domani. Domenica invece mega party in piscina per concludere in bellezza.