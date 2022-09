Anche Jennifer Belle si sposa sul lago di Como

Più che una moda, il lago di Como è ormai un'abitudine. Se ti sposi, lo devi mettere in agenda. Almeno farci un pensiero per restare nel flusso del jet set. Ma viene da ormai da chiedersi se la visibilità al lago di Como la danno i vip o è il lago di Como che la dà a loro. Soprattutto se non sei Ben Affleck e J.Lo.

Tant'é: anche Jennifer Belle, australiana di origini asitiche, ha scelto il Lario per il suo matrimonio. La sua carriera di modella è iniziata nel lontano 2008 quando ha lavorato per alcuni spot televisivi nelle Filippine per il Grande Fratello e Zenutrients. Ha lavorato con marchi importanti come Sik Silk, Bella Barnett e Noodz Boutique ed è apparsa in pubblicazioni come Surreal Magazine e cartelloni pubblicitari a New York e Los Angeles. “Il mio compagno è metà italiano e metà tedesco, e il nostro sogno è sempre stato quello di sposarci in Italia", ha detto Jennifer Belle che ha poi postato su Instagram una foto di Villa Monastero a Varenna.