Itinerari: Alta Valmalenco, paesaggi da brivido

L'Alta Via della Valmalenco è un itinerario di trekking a tappe che collega numerosi rifugi in quota, per una lunghezza complessiva di oltre 100 km. Si tratta sicuramente di uno dei percorsi più suggestivi per conoscere e ammirare le montagne della Valmalenco.

L'itinerario è costituito da otto tappe che vengono percorse normalmente in otto giorni tuttavia, a discrezione dell'escursionista, può anche essere percorso come una sorta di anello oppure scegliendo solo dei tratti parziali. A partire dalla seconda tappa, l'Alta Via della Valmalenco si mantiene quasi sempre sopra i 2000 m di altitudine e offre alcuni dei punti panoramici più caratteristici del territorio: la zona di Chiareggio, il lago Palù, le dighe di Campo Moro e soprattutto i ghiacciai del Disgrazia, Bernina e Scalino.

LE TAPPE DELL'ALTA VIA DELLA VALMALENCO

1^ TAPPA TORRE DI SANTA MARIA - RIFUGIO BOSIO

dislivello in salita 1694 m

quota minima: 801 m | quota massima: 2460 m

lunghezza: 13 km 65 m

2^ TAPPA RIFUGIO BOSIO - RIFUGIO ALPE VENTINA

dislivello in salita 1157 m

quota minima: 1600 m | quota massima: 2662 m

lunghezza: 14 km 31 m

3^ TAPPA ALPE VENTINA - CHIAREGGIO

dislivello in salita 917 m

dislivello in discesa: 1313 m

quota minima: 1573 m | quota massima: 2546 m

lunghezza: 13 km 658 m

4^ TAPPA CHIAREGGIO - RIFUGIO PALU'

dislivello in salita 1125 m

quota minima: 1601 m | quota massima: 2431 m

lunghezza: 13 km 167 m

5^ TAPPA RIFUGIO PALU' - RIFUGIO MARINELLI

dislivello in salita 1417 m

quota minima: 1824 m | quota massima: 2907 m

lunghezza: 11 km 922 m

6^ TAPPA RIFUGIO MARINELLI - RIFUGIO BIGNAMI

dislivello in salita 250 m

dislivello in discesa: 688 m

quota minima: 2381 m | quota massima: 2974 m

lunghezza: 4 km 844 m

7^ TAPPA RIFUGIO BIGNAMI - RIFUGIO CRISTINA

dislivello in salita 611 m

quota minima: 2136 m | quota massima: 2620 m

lunghezza: 13 km 704 m

8^ TAPPA RIFUGIO CRISTINA - CASPOGGIO

dislivello in salita 164 m

dislivello in discesa: 1271 m

quota minima: 1100 m | quota massima: 2236 m

lunghezza: 11 km 828 m

