Forza Como, il nuovo inno di De Sfroos: Pulenta e galena fregia in versione stadio

Oggi è in giorno del verdetto per il Como, O meglio quella di venerdì 10 maggio sarà la notte per evitare, con una vittoria sul Cosenza, il rischio dei Playoff. E dunque anche Davide Van De Sfroos, tifosissimo degli azzurri, si mobilita offrendo una bellissima versione rivisitata per l'occasione. E allora ecco Pulenta e galena fregia, Stadium version. Uno dei suoi brani più noti, tratto dall'ormai epocale Brèva e Tivàn, si tinge d'azzurro per spingere il Como in Serie A.

