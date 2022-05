Inaugurato in Lombardia il ponte tibetano più lungo del mondo: vertigine a 120 metri

È stato inaugurato sabato 14 maggio ed è il ponte tibetano più lungo del mondo. Per raggiungerlo da Como però basterà un'ora e mezza (79 chilometri circa passando per la SS342) di macchina perchè si trova a Dossena (Bergamo) in Lombardia. Il Ponte del Sole, questo il suo nome, potrebbe diventare una delle ttrazioni più gettonate dell'intera Lombardia.

Si trova a 120 metri d'altezza ed è lungo 505 metri, regala una vista mozzafiato sui paesaggi delle Prealpi Orobiche, con le vette dei monti Grigna, Gioco e Alben e il fondovalle di San Pellegrino. E collega il centro di Dossena con il roccolo della Corna Bianca, sopra la cava di gesso. Ideato dall'ingegnere Francesco Belmondo della BBE Srl, che ha seguito i lavori di progettazione, il ponte è stato costruito con con sette funi d'acciaio e potrà essere percorso dai maggiori di 12 anni con un'imbracatura speciale.

Ma non è l'unica novità di Dossena, il Ponte del Sole. È stato infatti inaugurato anche il Parco Speleologico, all'interno delle miniere più antiche delle Bergamasca (persino Leonardo da Vinci le studiò!). Da qui, fino al 1981, si sono estratti ferro e fluorite. Oggi, quel parco sito a 100 metri di profondità a Paglio/Pagliolino, rivive con un percorso ad anello di un chilometro e mezzo fatto di teleferiche, ponti, passaggi sospesi su grotte naturali e camini artificiali (il percorso sarà aperto ai maggiori di 12 anni).

Sia il Ponte del Sole che il Parco Speleologico saranno presto prenotabili. Tenetevi aggiornati sul sito ufficiale, perchè è obbligatoria la prenotazione: VisitDossena.it