Arriva anche a Como Il Mannarino, la macelleria di quartiere con cucina

Novità in città con l'arrivo in piazza Giovanni Amendola, 11 del noto brand alimentare Il Mannarino. Apertura fissata per sabato 8 luglio, mentre il 13 è prevista una festa di inaugurazione con musica e sorprese. Il Mannarino nasce dalla passione per la carne di tre giovani amici con il sogno di rinobilitare l’antica “arte” della macelleria in ambienti assolutamente giovani e conviviali.

Il termine “mannarino” indica il pesante coltello da cucina con cui i macellai di paese tagliano la carne sul banco e, con il passare del tempo, questa parola ha finito con l’identificare il macellaio di fiducia nel lessico popolare. Le macellerie di quartiere sono un punto di riferimento per chi ama acquistare carne di prima qualità direttamente al banco, scambiando due chiacchiere e chiedendo il prezioso consiglio del proprio Mannarino di fiducia, come si faceva una volta.

Ma il Mannarino del nuovo millennio non è semplicemente il macellaio di fiducia: queste macellerie con cucina offrono la possibilità di gustare la carne appena tagliata al banco direttamente al tavolo, accompagnata da specialità culinarie tradizionali e da un buon calice di vino mediterranee. Per Il Mananrino la tavola è quel posto speciale dove ritrovarsi tra amici e godere appieno di ogni momento insieme. Ci piace creare nelle nostre macellerie l’atmosfera che si respira durante uno dei pranzi della domenica in famiglia che tutti abbiamo vissuto nella vita: tra chiacchiere, risate e buon cibo si trova la felicità.