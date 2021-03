The House of Gucci: Jared Leto e tutte le star sono sul Lago di Como

Grandi movimenti in Tremezzina, diventata il grande set principale della nuova produzione hollywodiana. Ieri è arrivato l'atteso giorno, con le star che sono arrivate per le riprese a Villa Balbiano. The House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott in lavorazione, dopo Milano e Courmayeur, arriva quindi per il suo terzo set sul Lago di Como.

Location blindatissime anche perchè oggi sul Lario è previsto il girato con gli interpreti principali del fil: Lady Gaga che recita nel ruolo di Patrizia Reggiani, Adam Driver in quello di Maurizio Gucci, Jared Leto, nella foto in alto pubblicato su Twitter, che interpreta Paolo Gucci, il cugino del protagonista. Ma non mancheranno in questa fase nemmeno due attori del calibro di Al Pacino e Jeremy Irons.

Oggi le riprese della pellicola incentrata sul delitto Gucci si concentreranno principalmente all'interno della splendida Villa Balbiano, dove si girerà fino a sera, mentre nella giornata di domani, come anticipato dal programma delle riprese, il set dovrebbe infine spostarsi sul lungolago e in piazza Magnolia. Tremezzina sempre più internazionale, non dimentichiamo che il grande cinema californiano ama da sempre il lago di Como e i suoi gioielli come Villa del Balbianello.