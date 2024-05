I 7 hotel sul Lago di Como premiati con le "chiavi" della Guida Michelin: cosa sono

Come preannunciato sono arrivati i nuovi riconoscimenti della Guida Michelin che riguardano gli hotel in Italia e nel mondo. Parliamo delle "chiavi", che possono essere assegnate da 1 a 3. Come spiegano sul sito ufficiale della famosissima guida, per questa nuova selezione, gli ispettori della Guida Michelin hanno scelto di mettere in evidenza gli alberghi che accolgono i loro ospiti ai massimi livelli e contribuiscono a creare esperienze uniche di viaggio.

"La chiave Michelin è un'indicazione chiara e affidabile per i viaggiatori. Così come le Stelle Michelin contraddistinguono i ristoranti di alto livello, la Chiave Michelin premierà gli hotel più straordinari di tutto il mondo. Questa distinzione riconosce anche il lavoro dei professionisti dell'hôtellerie più seri e appassionati", ha dichiarato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin.

Le Chiavi Michelin saranno a tutti gli effetti un nuovo punto di riferimento per i viaggiatori internazionali e non solo. Tre chiavi significa che l'albergo è unico, termine usato nella sua migliore accezione, due chiavi indicano un luogo straordinario che offre un’esperienza memorabile. Parliamo di alberghi di carattere, personalità e soprattutto gestiti con cura. Una chiave è comunque segno che in quell'hotel offrirono qualcosa di diverso e che il servizio è sempre ottimo e comunque spicca rispetto a strutture con un prezzo simile.

146 sono le Chiavi Michelin assegnate in Italia e molti gli hotel sul Lago di Como ad aver ricevuto questo riconoscimento.

Gli hotel sul Lago di Como premiati con la chiave Michelin

Sul Lago di Como sono stati insigniti di due chiavi Michelin il Grand Hotel Victoria di Menaggio, il Sereno di Torno e il Grand Hotel Tremezzo. Con una chiave Villa d'Este a Cernobbio, Palazzo Albricci Pelegrini a Como, il Passalacqua a Moltrasio e Villa Lario a Pognana Lario. Una bella scorpacciata di meriti per l'industria dell'ospitalità sul Como Lake ma per quest'anno nessuno ha ottenuto le tre chiavi.