Heidi Klum, vacanze e danze sul lago di Como

Un altro celebre avvistamento sul lago di Como dopo quello della pop star Beyonce. Dopo essere stata una delle top model più pagate al mondo, Heidi Klum, 38 anni, è diventata conduttrice alla televisione tedesca di una trasmissione di grande successo, creata per selezionare "la futura top-model della Germania". Sposata nel maggio 2005 con Seal, cantante di colore britannico, che ha anche adottato la prima figlia di Heidi Klum, nata dalla sua relazione con Flavio Briatore, la coppia ha tre figli. Tuttavia di recente è arrivato l'annuncio - "differenze inconciliabili" - della loro separazione dopo 18 anni di matrimonio, Rottura definitiva e certificata dalla richiesta di divorzio avanzata da Heidi Klum in California. E allora, forse, non c'è niente di meglio di una bella vacanza sul Lario per rimettersi in forma, almeno mentalmente. Perché fisicamente l'ex modella sembra non aver assolutamente perso il suo fascino, come ben dimostra anche il video girato dalla terrazza di un resort sul Lago di Como e pubblicato sul suo profilo Instagram insieme ad altri scatti che la ritraggono Heidi Klum spensierata splendidamente in forma a bordo di motoscafo.