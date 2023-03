Harry's Bar, mezzo secolo di storia sul lago di Como

L'ambiente un po' retrò, il sapore antico del lago di Como conservato come una missione. Quasi fosse un naturale prolungamento a Riva di Villa d'Este, stiamo parlando di uno storico locale che proprio quest'anno, per la precisione il prossimo 22 maggio, compirà 50 anni di attività. Nato nel 1973 come American Bar, nel tempo, già col il suo vecchio proprietario, Piero Rossi, l'Harrys' Bar di Cernobbio era diventato un celebre ristorante molto apprezzato dai turisti e dai clienti abituali per il suo menù legato alla semplicità e alla tradizione della gastronomia italiana.

Quando nel 2010 è stato rilevato dai nuovi soci, tra di loro Francesco Ugoni e Giuseppe Mantero, nulla è cambiato: uno di motivi che li ha spinti a lanciarsi in questa nuova avventura è stato proprio quello di mantenere intatto il clima che da sempre si respirava in quell'angolo riservato del Lario. E così è stato: l'Harry's Bar, dopo mezzo secolo di attività, è ancora una location che affascina per la sua atmosfera elegante, calda e accogliente.

Grande cura all'interno, dove le cene sono deliziate dalla musica dal vivo, e un ambiente esterno che si affaccia naturalmente sul lago di Como. Il tutto accompagnato dalla grande professionalità del personale che non lascia mai nulla a caso: dallo chef Hamed al direttore Giordano, dal personale di sala, Jablan e Angelina, al barman, Umar. Senza dimenticare Roberta, che silenziosamente, da dietro le quinte, risolve ogni situazione prima che diventi un problema.

In altre parole, l'Harrys Bar di Cernobbio è un luogo che mantiene intatto il clima rilassante e senza tempo di un Lario romantico ancora molto apprezzato da chi ama trascorrere lentamente il quieto vivere di una lunga stagione sul Lario. Da chi vuole farsi coccolare dall'acqua dolce concedendosi ai vizi della tavola. Mentre tutto corre e scorre, all'Harrys Bar si celebra il rito del buon tempo: un'antica ricetta decisamente vincente.