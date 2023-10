I sentieri del lago di Como, la guida

A detta degli esperti il Lago di Como è uno dei luoghi turistici più acclamati del globo. Grazie alla loro posizione geografica, al clima favorevole e alla bellezza dell’ambiente in cui sono immersi, è difficile resistere alla seduzione di questi luoghi. Una vera oasi di bellezza dove storia, arte, cultura, natura e cibo si fondono perfettamente per creare un’armonia unica. I profili dei monti che affondano direttamente nel lago e l’avvicendarsi delle stagioni, scandito da colori e usanze, infondono una sensazione di pace e di dolce nostalgia. Una sensazione che va colta al ritmo lento del camminare.

È questo che l’autore propone nella selezione dei 60 itinerari escursionistici nel territorio così detto del Lario Occidentale. Questa sponda comprende un’area montuosa identificata da confini naturali e politici: a est il Lago, a ovest la Svizzera, da sud a nord la città di Como, fino al confine della provincia stessa nel comune di Sorico. In un territorio che si estende dalle Prealpi Comasche-Luganesi all’estremo settore orientale delle Alpi Lepontine, le escursioni vanno dai 200m del lago fino ai 2400m del Sasso Canale.

Gli itinerari sono proposti in sequenza numerica, da sud a nord, così da permettere un’immediata consultazione. Ogni singolo itinerario è stato percorso dall’autore con l’intento di relazionare in maniera efficace le caratteristiche paesaggistiche e tecniche, contestualmente sono state registrate le tracce con strumento gps così da offrire una maggior fruibilità delle informazioni.

Antonio Barelli. Ha percorso ed esplorato le “sue” montagne e tante altre nelle Alpi, in Sud America, in Asia, in Oceania. È soccorritore Alpino, Tecnico Elisoccorritore e Formatore.