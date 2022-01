I 10 migliori ristoranti a Como secondo TripAdvisor: la guida 2022

Un piccolo viaggio tra le tavole imbandite delle cucine più apprezzate del nostro capoluogo. Specialità tipiche, prelibatezze gourmet, tradizione e l'innovazione, il pesce, la carne ma anche le delicatezze vegerariane nella classifica dei locali più gettonati di Como su TripAdvisor. Andiamo a vedere le prime dieci posizioni sul celebre sito di recensioni gastronomiche con il giudizio in diretta, dal pranzo o dalla cena, dei clienti che hanno testato le specialità dei migliori ristoranti in città.

1 . Crianza

via Borsieri, 18 - Como

Ottima cucina pugliese a Como. Braciole al sugo ben fatte. Personale accogliente e gentile. Il rapporto qualità prezzo è buono, i prezzi sono medio alti ma giustificati dal fatto che le materie prime pugliesi devono farsele arrivare a Como ma sono di prima qualità.

2 . Piazza Roma Ristorante

Piazza Roma, 43 - Como

Locale accogliente e personale gentilissimo. Il servizio é rapido e estremamente attento. L'alta aspettativa non resta delusa. La tartare di avocado con germogli e gocce di balsamico é una piacevolissima esperienza vegan. Riso al Persico e ravioli ai crostacei, scarola liquida e vongole sono ottimamente eseguiti. Quando nei piatti c'è amore, il risultato non può che essere una coccola per il palato.

3. La Cava dei Sapori

Via Guida da Como, 2 - Como

Servizio giovane, sorridente, attento e cortese. Alla qualità della cucina si aggiunge la competenza del sommelier. Gli impiattamenti badano al sodo senza inutili ostentazioni. Molto positiva l'alternativa della pizza per i meno affamati o piu giovani. Simpatica l'idea di scegliere i vini direttamente in cantina insieme al sommelier. Rapporto qualità-porzioni e prezzo piu che corretto.

4. Trattoria La Costa

Via Ningaurda, 19 - Como

La trattoria è uno di quelli luoghi meravigliosi dove trovi cura nei dettagli, attenzione al cliente e un'ottima cucina sempre nuova e ricercata. Piatti abbondanti e consigliati bene per l'abbinamento anche con i vini (hanno una splendida cantina che Ivan, il proprietario ha passione nel descrivere). Betta, la moglie è premurosa e accogliente. Siamo vegetariani e abbiam trovato ottime scelte anche su questo (prodotti del loro orto!).

5 . Tira, Mola e Meseda

Via Castellini, 17 - Como

Ottimo antipasto abbondante e saporito, sapori locali ben armonizzati. I primi , risotto di zucca e pizzoccheri buonissimi, sapori veri. Ottima la torta di mele con gelato, gusto di famiglia. La sala molto accogliente e il personale attento e gentile. Davvero una bella esperienza per una cena tra amici.

6 . Kitchen

Via per Cernobbio 54/a - Como

Una cena, un “viaggio”, una esperienza di gusto. Lo Chef Andrea Casali ci ha proposto un menù a mano libera con un’”anima”emozionante, complimenti. Ma una menzione speciale è dedicato al servizio in sala, si respira una grande armonia con una indiscutibile competenza, chapeau.

7 . Hommus

Via Leopardi 20/22 - Como

Abbiamo preso hummus e baba ghanouj come antipasto, falafel (6 pezzi a testa) accompagnati da tahina e rucola e patate fritte. Tutto estremamente buono, saporito ma non in maniera eccessiva, con un buon bilanciamento di aromi. Servizio ottimo, siamo stati serviti e riveriti, e prezzi molto buoni.

8 . Mosto & Carnazza

Via Borsieri, 21 - Como

Abbiamo cenato in 4, due adulti e due bambini (6 e 9 anni). Ci siamo trovati molto bene e i ragazzi sono rimasti molto soddisfatti della carne. Avevano già avuto occasione di mangiare la fiorentina più volte e hanno insistito nel recensire l’esperienza con il massimo dei voti. Ci ha colpito l’introduzione e la meticolosa descrizione dei piatti e della provenienza della nostra t-bone danese Sakura Yoza.

9 . Rino

Via Vitani, 3 - Como

Ci sarò passato davanti chissà quante volte ma non ci sono mai entrato. Non per un motivo particolare. Stavolta invece sì grazie ad amici che qua hanno deciso di organizzare la cena. Tutto è andato bene, dal cibo al servizio. Antipasti mica da ridere e, per quanto mi concerne, pici cacio e pepe che...fosse stato per me, avrei fatto anche il bis. E anche risotto al tartufo, sformato di carciofi...il tutto innaffiato da un Nobile di Montepulciano. La Toscana a Como insomma.

10 . Middle East

Piazza Matteotti, 5 - Como

Un ristorante libanese molto carino e accogliente, vicino al lago. Antipasti provati hummus e babaganoush, due grandi classici, molto buoni, li ho adorati. Provata anche la moussaka veg e il riso speziato con mandorle, pinoli e uvetta. Piatti saporiti e sostanziosi, assolutamente promossi.