Le 10 migliori gite sul lago di Como e dintorni, la guida del primo weekend di maggio

Primo weekend di maggio con il meteo che promette sole ma anche qualche pioggia soprattutto nella giornata di domenica. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare sul lago di Como in questo lungo fine settimana di primavera inoltrata. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi primi giorni di maggio. Una guida con tutte le gite sul Lario e dintorni per il ponte del 1° maggio.

1 . Aperitivo con vista

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dal caos della città, vi proponiamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Insieme alle trattorie con vista mozzafiato sul Lario, abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in primavera e in estate si fa ancora più seducente. Da Como a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Argegno, Sala Comacina, Bellagio, Faggeto, Carate Urio e Laglio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua.

2 . Conca di Crezzo

Appena si arriva alla Conca di Crezzo, dove incontriamo l'omnimo laghetto, sembra di entrare in un altro mondo. Da questo piccolo paradiso della natura si può affrontare la salita alla cima tondeggiante del Monte Megna, che domina la Valassina, mentre una deviazione nella parte iniziale porta all’ Alpe di Monte, altro punto spettacolare da cui si domina il lago di Como sia verso la punta di Bellagio sia verso il ramo lecchese. Il laghetto di Crezzo è un piccolo ambiente umido ancora ben conservato, in un contesto paesaggistico molto suggestivo, circondato dal verde delle montagne, con una vista spettacolare sull’imponente massiccio delle Grigne e sul sottostante Lario. Continua

3 . Canyon nascosto

Appena sopra Menaggio, si trova il Parco della Val Sanagra. Un vasto territorio ricco di flora, fauna e antichi insediamenti rurali all’interno del quale sono tracciati numerosi percorsi. Il Parco è definito “una perla di natura tra Lario e Ceresio” e si colloca in una splendida vallata che si incunea nel cuore delle Prealpi Lepontine. L’’affascinante Orrido della Val Sanagra segue il corso del fiume nel suo tratto più inforrato. Si tratta di un vero e proprio canyon, spettacolare, stretto e profondo, che prosegue per un lungo tratto fra due imponenti pareti rocciose. Il sentiero, in alcuni tratti, é scavato nella roccia e affacciato su alti burroni, è percorribile tramite passerelle (non adatta a chi soffre di vertigini). Continua

4 . Passeggiata romantica

La passeggiata pedonale Lino Gelpi, che offre emozionanti panoramiche del lago di Como oltre che una vista privilegiata sulle numerose ville neoclassiche disposte lungo il suo percorso, è figlia di una bella storia di politica cittadina. Fu infatti creata nel 1959 grazie al volere dell’allora sindaco di Como Lino Gelpi, in carica dal 1956 al 1970, che ebbe l'ardire di sfidare i proprietari dei terreni in nome del bene pubblico. L’obiettivo, raggiunto non senza forti resistenze e polemiche, era quello di progettare una “passeggiata romantica” regalando ai cittadini un panorama ricco di stupendi scorci e di eleganti opere architettoniche. Continua

5 . Greenway

Immersa nello splendido paesaggio naturale della sponda occidentale del Lago di Como, la Greenway è una piacevole passeggiata adatta a tutti e a tutte le stagioni. Copre un percorso di circa 10 km seguendo a tratti l’Antica Via Regina. Il bello di questa camminata è che si attraversano i borghi e si gode di meravigliose vedute del Lario. L’itinerario si può dividere in 7 tappe, da Colonno a Sala Comacina, da Sala Comacina a Ossuccio, da Ossuccio a Lenno, da Lenno a Mezzegra, da Mezzegra a Tremezzo, da Tremezzo a Griante, da Griante alla fine della Greenway. Vediamole nel dettaglio. Continua

6 . Ponte del Diavolo

In particolare sulla sponda che corre da Como fino a Bellagio, si respira ancora aria di diavoli e streghe. Basti pensare a Fendin, la canzone di Davide Van De Sfroos ambientata a Torno, e alle tante leggende che ancora aleggiano sul Lago di Como. Tra le più interessanti e ancora vive nella memoria collettiva dei suoi abitanti, c'è quella del "Ponte del diavolo" di Lezzeno, lungo quel tratto di strada scavato nella montagna che corre come una ferita fino alla "perla del Lario". Continua

7 . Borgo di Ossuccio

Certamente Ossuccio è uno dei borghi più affascinanti e ricchi di testimonianze storiche, artistiche e archeologiche del Lario, un angolo del nostro territorio che regala sempre nuove emozioni. Ossuccio si affaccia sulla cosiddetta Zoca de l'Oli, un golfo del Lago di Como così denominato per via della notevole tranquillità delle sue acque, appunto "lisce come l'olio" e alla quale Davide Va De Sfroos ha dedicato una delle sue tante belle canzoni lariane. È questa una zona che gode di clima talmente mite da favorire la fioritura di essenze mediterranee come gli ulivi. Da questo magnifico borgo della Tremezzina, tra le meraviglia della sua campagna si gode di una vista unica sull'isola Comacina, ad esempio dalla strada che raggiunge il Santuario della Madonna del Soccorso o la Torre del Soccorso del Fai. Altri punti magici sono quelli di Santa Maria Maddalena con il suon storico campanile e della Chiesa di San Giacomo ai piedi del lago di Como. Continua

8 . Abbazia di Piona

Tra le tante meraviglie sacre del lago di Como, ce n'è una che certamente ha un fascino davvero unico nel suo genere anche grazie alla sua posizione privilegata. L’abbazia di Piona, o più esattamente, il Priorato di Piona, tipico edificio dell’arte comacina in pietra squadrata a vista, raggiungibile anche dal lago con il battello, costituisce un raro gioiello dell’architettura romanica lombarda. Posta sulla penisola di Olgiasca, di fronte a Gravedona sulla punta estrema del ramo di Lecco, offre una splendida vista panoramica sulla costa occidenrale del Lario, oltre alla possibilità di assaporare la tranquillità e la pace di cui godono i monaci cistercensi che ancora oggi vi abitano. Consacrata nel 1138 e intitolata alla Vergine, la prima menzione del monastero cluniacense risale al 1169 con l’intitolazione a San Nicolò. Continua

9 . Faro di Brunate

Certamente il Faro di Brunate è uno dei simboli più interessanti del nostro territorio. Vicino a compiere il suo primo secoli di vita, forse non tutti conoscono la sua storia e il perché venne costruito. Il Faro Voltiano è una torre ottagonale alta 29 metri eretta nel 1927 sulla vetta del Monte Tre Croci (località San Maurizio) in occasione del centenario della morte di Alessandro Volta. Nella volta centrale del faro fu collocato un busto del fisico comasco, rappresentato in età avanzata, donato dai postelegrafonici. Il faro fu inaugurato l'8 settembre 1927 con l'intervento dell'allora Ministro delle Comunicazioni, Costanzo Ciano. Progettato dall'ingegnere Gabriele Giussani, ha al suo interno una scala a chiocciola di 143 gradini che permette di raggiungere due balconate circolari: la prima poco sopra il portone d'ingresso, la seconda all'esterno della lanterna; da questi punti è possibile vedere panorami che spaziano sull'arco occidentale della catena alpina, fino al Monte Rosa. Continua

10 . Borgo di Loppia

Loppia è un'antica e affascinante frazione di Bellagio. Il suo storico abitato è ricco di piccoli gioielli: dai bellissimi Giardini di Villa Melzi, alla darsena con le sue caratteristiche Lucie, storiche imbarcazioni dei pescatori, alla scalinata che conduce ai giardini di Villa Giulia. Un magico borgo incastonato tra ville in stile neoclassico e un angolo di Lario dove il tempo sembra esserci fermato. Meravigliosamente conservata, la darsena di Loppia è anche il rifugio degli ultimi pescatori del lago di Como. Un piccolo porto dove si respira il sapore antico del Lario e dei suoi mestieri.