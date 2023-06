Primo weekend d'estate sul lago di Como: le 10 migliori escursioni scelte per voi

Primo weekend d'estate con il meteo che promette ancora giornate di sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare sul lago di Como in questo fine settimana di giugno segnato dal beltempo. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi primi giorni estivi. Una guida con tutte le gite sul Lario e dintorni.

1 - Parco Monte Barro

Sull'altra sponda del lago di Como, in zona Galbiate, il Parco del Monte Barro è un luogo che merita di essere scoperto per le sue vedute mozzafiato e per le innumerevoli proposte alla scoperta di alcuni aspetti dell’ambiente del versante orientale della montagna, tra San Michele, la Baita Pescate e il Prato Bellavista. Nelle postazioni collocate lungo il percorso si avrà modo di approfondire diverse tematiche naturalistiche e non: ci si potrà mettere alla prova con il riconoscimento delle principali specie floristiche presenti, supportati da immagini e da descrizioni, scoprire il funzionamento dei boschi e osservare un intervento di miglioramento forestale, conoscere l’importanza che aveva il bosco per l’uomo, conoscere gli animali e i funghi del Monte Barro, imbattersi nel mondo degli organismi, talora minuscoli, che popolano le acque e gli alberi morti e scoprire una sorgente perenne che alimenta un antico lavatoio e dà inizio al Rio San Michele. Continua

2 . Mountain Bike

Il mondo della MTB vanta decine di migliaia di appassionati in tutta Italia. Anche se i percorsi intorno al Lago di Como non sono ancora così noti, il paesaggio e i sentieri che possono offire sono estremanente spettacolari e con diversi gradi di difficoltà. Abbiamo così provato a mettere insieme i 5 percorsi più interessanti anche grazie a Como Bike Experience e a un esperto di questo sport come Michele Bollini, autore delle foto di questo articolo, che dice: "Questi sono i più belli ma anche i più tecnici, sono quelli che maggiormente prediligo anche se non sono per tutti. Ci vuole comunque una buona tecnica di base e anche un buon allenamento sia che li si affronti in Mtb che in e-mtb (pedalata assistita). Su tutti questi percorsi il panorama e le viste su lago e montagna è assicurato, alcune volte è anche mozzafiato. Continua

3 . Un tuffo nel Lario

Le prime giornate di sole estivo sul Lago di Como fanno subito pensare a quanto sarebbe bello fare il bagno nelle sue acque. I luoghi ideali non mancano, oltre naturalmente ai lidi del Lario. Alcuni sono già noti ai più, perché comodi da raggiungere o perché vicine a servizi come bar, ristoranti e fermate del bus, altri, invece, sono più difficili da trovare, ma rappresentano vere e proprie chicche per chi ha voglia di scoprire il Lago di Como godendosi una bella giornata balneare. Ecco, dunque, un elenco di alcuni dei posti più belli del lago dove fare il bagno. Continua.

3 . I rifugi del Lago di Como

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in autunno. Così, insieme alle migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrivare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati.

4 . I migliori lidi del Lario

Ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il Lario a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Cadenabbia, ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere i primi giorni caldio in arrivo dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Continua

5 . Tutti gli Orridi

C'è tutto un lago da scoprire oltre le sue rotte più abituali. Cascate, canyon, orridi. In questo articolo abbiamo raccolto i luoghi più interessanti da visitare in questa stagione estiva accompagnata dalle abbondanti piogge di queste settimane che fanno ancora più ricchi tutti i corsi d'acqua del Lario. E allora ecco tutti quelli da non perdere sul lago di Como e dintorni. Continua

La Grotta dell'Orso si trova in territorio italiano, a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Generoso. È raggiungibile a piedi percorrendo il sentiero che parte da Orimento oppure salendo in prossimità della stazione della Ferrovia del Monte Generoso (CH). Situata sul versante orientale del monte, la Grotta ha custodito per millenni un importante giacimento costituito da un buon numero di reperti dell'Orso delle caverne (Ursus spelaeus), che viveva nella zona e che è estinto da circa 20mila anni. La Grotta dell'Orso fu scoperta nel 1988 da due speleologi della Sezione Ticino, appartenente all'Associazione Speleologia Svizzera, che, percorrendo in estate la zona, ne individuarono l'apertura. Continua

7 . Capanna Mara

Seppure l'estate non sia ancora esplosa, basta un raggio di sole per scaldare una città in balia del turismo. Il Rifugio Capanna Mara è situato tra i monti Bollettone e Palanzone e precisamente poco sotto il valico che mette in comunicazione la Val Bova e la Val di Gaggia. Salire alla Capanna Mara dall'alpe del Vicerè è una passeggiata semplice e adatta a tutti, una passeggiata per nulla impegnativa dal punto di vista fisico. Raggiunta l'Alpe del Vicerè dal paese di Albavilla,in prossimità di Erba, si attraversa una strada asfaltata e abbastanza larga, sino a raggiungere l'Alpe in pochi minuti dove poi si trovano diversi parcheggi liberi. Da qui si prosegue a piedi seguendo la strada asfaltata che continua alla destra rispetto al campeggio Riella e conduce in circa 10 minuti al rifugio Cacciatori, dove termina il tratto asfaltato e percorribile dalle autovetture. Continua

8 . Borgo di Ponna

Tra il Lario e il Ceresio, questo piccolo comune immerso nel verde della Val d’Intelvi nacque in seguito alla fusione dei comuni di Ponna Superiore e Inferiore nel 1756. Il paese è comodamente raggiungibile da Laino. Ponna conta 239 abitanti e si trova a 870 metri di altitudine. Grazie alla sua posizione sopraelevata, da qui è possibile godere di una vista mozzafiato in particolare sul Lago di Lugano. La nascita di questo paese risale all’ Età del Bronzo, come testimoniano le pietre cupelliformi ritrovate dagli esperti. Alcuni reperti conservati nel museo Archeologico di Como dimostrano che Ponna fu abitata sin dal’ epoca romana. Qui è inoltre presente il Monte Tellero, che, con il suo laghetto, è uno dei luoghi più caratteristici della Valle Intelvi. Continua

9 . Borgo di Ossuccio

Certamente Ossuccio è uno dei borghi più affascinanti e ricchi di testimonianze storiche, artistiche e archeologiche del Lario, un angolo del nostro territorio che regala sempre nuove emozioni. Ossuccio si affaccia sulla cosiddetta Zoca de l'Oli, un golfo del Lago di Como così denominato per via della notevole tranquillità delle sue acque, appunto "lisce come l'olio" e alla quale Davide Va De Sfroos ha dedicato una delle sue tante belle canzoni lariane. È questa una zona che gode di clima talmente mite da favorire la fioritura di essenze mediterranee come gli ulivi. Da questo magnifico borgo della Tremezzina, tra le meraviglia della sua campagna si gode di una vista unica sull'isola Comacina, ad esempio dalla strada che raggiunge il Santuario della Madonna del Soccorso o la Torre del Soccorso del Fai. Altri punti magici sono quelli di Santa Maria Maddalena con il suon storico campanile e della Chiesa di San Giacomo ai piedi del lago di Como. Continua

10 . Balcone sul Lario