Le 10 migliori gite sul lago di Como nell'ultimo weekend con l'ora legale

Ultimo fine settimana d'autunno con ancora l'ora legale ma con il meteo che promette pioggia soprattutto venerdì e sabato e qualche spiraglio do sole per domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo weekend d'ottobre. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi giorni della nuova stagione. Una guida con tutte le gite sul Lario, sul Ceresio e dintorni.

1 . Ville e parchi in autunno

Il Lago di Como è conosciuto a livello internazionale anche grazie alle spettacolari ville storiche con i loro parchi botanici che si affacciano sulle sue sponde: il Lario, che sta vivendo un autentico boom turistico, già in passato è stato scelto come luogo di villeggiatura prediletto dai nobili lombardi, che amavano ospitare artisti e letterati. Un'eredità che rimane ben visibile nelle tante ville incastonate come gioielli ad impreziosire il Lario. Alcune ville sono private, altre sono pubbliche ma tutte possono essere visitate. Alcune sono sempre aperte, altre solo in determinati periodi dell'anno, ma non c'è dubbio che la primavera sia la stagione migliore per godere appieno della bellezza dei loro parchi. Ecco quindi una carrellata delle più belle e note ville del Lago di Como e del Ceresio, iniziando dalle Regine della Tremezzina e dai capolavori neoclassici Bellagio. Continua

2 . Santa Maria Maddalena

Tra le tante chiese che si affacciano sul lago di Como, una delle più affascinanti è certamente quella che a Ossuccio, in Tremezzina, si eleva con il suo incredibile campanile dalla forma inconfondibile. L’oratorio di Santa Maria Maddalena, un tempo chiamato -S. Maria Maddalena et hospitale-, è legato all’antico ospizio medioevale per pellegrini. All’oratorio ed al complesso ospitaliero è stata legata per molti secoli anche la famiglia nobile dei Giovio di Como che ne deteneva lo -jus patronato- laicale del complesso, sancito in una bolla papale sin dal 1496 e testimoniata da una lapide del 1506 dal conte Gabriele Giovio alterata però dai successivi interventi di restauro. Continua

3 . Monte Crocione

All'improvviso, dopo un'altra curva in salita, sembra di sbucare in una foto d'altri tempi, in una bolla di mondo non consumata dalla frenesia del progresso. Eppure, negli anni '80, quella del Monte Crocione, in Val d'Intelvi, era una delle mete sciistiche più amate dai comaschi insieme alla Sighignola. Di quel tempo, segno di una stagione a colori che abbiamo quasi dimenticato, oggi rimangono solo i resti delle strutture del vecchio impianto di risalita. La vita ora è scandita dal silenzioso lavoro di una vecchia fattoria dove si allevano capre e galline, dall'abbaiare di una cane pastore, che abbaia al nostro arrivo più per dovere che per necessità. Continua

L’itinerario si snoda lungo la costa del Lario, un susseguirsi di promontori rocciosi, insenature, borghi di pescatori e complessi di interesse storico-artistico. Il percorso si presenta come un tracciato che alterna tratti percorribili in tutta sicurezza (quelli che coincidono con i segmenti dismessi dalla ex-strada statale 340 e le piste ciclopedonali al lago) e tratti da percorrere prestando attenzione in quanto in promiscuità con il traffico veicolare della statale. Per le famiglie consigliamo la ciclopedonale da Dongo a Gravedona oppure quella da Domaso a Sorico. Grazie all’opera di diversi comuni dell’Alto Lago, si può comuqnue intraprendere una bellissima passeggiata a lago sfruttando una serie di nuovi ciclopedonali che collegano in particolare Cremia a Sorico. Intanto noi abbiamo deciso di partire qualche chilometro prima. Continua

5 . Lago a piedi

Le opportunità offerte dal Lago di Como e dai suoi magnifici dintorni. Ceresio compreso, sono davvero moltissime in questi mesi estivi. Ecco quindi una piccola guida per trascorrere il cambio stagione all'insegna della natura, delle leggende, dell'arte e della bellezza: balconi panoramici, camminate, escursioni in bici, rifugi e molto altro ancora in questi giorni di inizio estate Continua

6 . A Castagne

La castagna è un frutto tipico delle nostre montagne. Le trovi nei numerosi castagneti che circondano il lago avvolte da un involucro verde spinoso che si apre solo una volta terminata la maturazione, da settembre a novembre. La castagna è sempre stata diffusa e facile da reperire, questo ne ha reso la farina alla base di focacce e polente, una sorta di pane dei poveri. Ma attenzione alle castagne matte, qui come distinguerle. Nei boschi del comasco, una delle attività principali dell'autunno è proprio la raccolta delle castagne. Oltre alle molte sagre, andare per boschi a raccogliere questo gustoso frutto di stagione durante il weekend è un rito ancora molto apprezzato da tutti, soprattutto dai bambini che amano tanto fare scorpacciate di caldarroste. Continua

7 . Sasso Preguda

Forse non tutti conoscono un altro luogo davvero curioso come il Sasso di Preguda (prà Agudio: prato degli Agudio). Un enorme masso erratico di serizzo ghiandone che si trova isolato su uno sperone del Moregallo a 400 metri di altezza del lago e a 647 metri su quello del mare. Ha la forma di un prisma a quattro facce, lungo circa sei metri, largo tre e alto sette per un volume di oltre cento metri cubi. Da questa vetta si gode di una vista mozzafiato sul lago di Como. Continua

8 . Sasso del Diavolo

Il Sasso del Calvarone, o nel dialetto locale Sass del Calvarun e anche Preda de Calvarùu, è un grosso masso erratico che si trova sulle pendici occidentali del Monte Colmenacco, cima minore del Monte San Primo. Le sue dimensioni e la sua posizione, quasi appoggiato al ciglio del pendio del monte, lo rendono un punto molto panoramico. Il suo nome deriva secondo la tradizione popolare dal termine dialettale Calvarun (o Calvarùu), cioè dosso o anche Calvario. Si tratta di un grosso masso di ghiandone, di circa 15 metri di lunghezza, 15 metri di larghezza e 20 metri di altezza. Sulla sua superficie sono presenti alcune incisioni, tra cui una sorta di vaschetta scavata nella roccia, di età indeterminata. Una scala a pioli, posta sul fianco, permette di raggiungerne la sommità piatta dove è stata posta una croce in legno. Continua

9 . Cascate di Domaso

Tra i tanti magici borghi che s’affacciano sul Lago di Como, quello di Domaso, con le sue case color pastello, è forse uno dei più belli ma anche forse poco noto. Probabilmente di origine romana, Domaso ebbe nel corso del Medioevo importanza pari a Gravedona, con la quale fu spesso in lotta si per motivi politici, essendo in contrasto con Como, sia religiosi, volendo ottenere autonomia dalla Plebana di S.Vincenzo. L'antico borgo presenta una interessante stratificazione edilizia entro un impianto urbano caratterizzato da ripide viuzze che dalle case a portici sul lago, attraverso sottopassi ed archi, si inerpicano verso monte, concludendosi spesso con costruzioni aperte nel piano superiore in forma di ampi capanni a Capriate. Continua

10 . Tutti gli Orridi

C'è tutto un lago da scoprire oltre le sue rotte più abituali. Cascate, canyon, orridi. In questo articolo abbiamo raccolto i luoghi più interessanti da visitare in questa stagione estiva accompagnata dalle abbondanti piogge di queste settimane che fanno ancora più ricchi tutti i corsi d'acqua del Lario. E allora ecco tutti quelli da non perdere sul lago di Como e dintorni. Continua