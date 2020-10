Guida ai Bar d'Italia, Gambero Rosso premia Sartori di Erba

Gambero rosso ha presentato la 21esima edizione della guida Bar d’Italia. Una presentazione straordinariamente in versione digitale, pur non volendo mancare a un dovuto festeggiamento di queste attività così importanti con la Festa dei Bar d’Italia fino al 5 novembre che inevitabilemente quest'anno punterà tutto sulla colazione. "Un’emergenza - ricordano da Gambero Rosso . che ha sconvolto e sta sconvolgendo il mondo, che non è più come lo conoscevamo, che ci fa vivere nell’incertezza, che richiede capacità di adattamento e ripensamenti. Certamente non è stato semplice fare una guida in questo momento storico, ma, consapevoli delle difficoltà e dei limiti che comportava, lo abbiamo fortemente voluto proprio per dare un segnale di continuità e di vicinanza, per accompagnare questo settore nella traversata della burrasca celebrandolo e sottolineandone le capacità di resilienza.

"Il caffè al bar - si ricorda ancora - è stato uno dei simboli della ripartenza di maggio, tra i desideri degli italiani nel periodo del lockdown superava nelle ricerche anche la pizza. Non è solo un’abitudine. Lo diciamo ormai da anni: il bar, con la sua offerta sempre più sfaccettata e versatile, ci accompagna lungo tutto l’arco della giornata, ed è percepito da tanti come una sorta di “seconda casa” o “secondo ufficio”. È il luogo della colazione mattutina – il barista di fiducia è spesso quello che incontriamo prima di andare al lavoro, con cui scambiare un sorriso e due chiacchiere, che sa i nostri gusti e ci prepara “il solito” senza nemmeno chiedere – ma è anche un posto in cui fermarsi a studiare o lavorare grazie al wifi, una delle sedi privilegiate per gli incontri di affari, la cornice dei primi incontri tra due persone (un grande classico la frase “ci vediamo per un caffè?”), lo spazio dove passare qualche momento di svago la sera prima di rientrare a casa sorseggiando un cocktail e stuzzicando sfizi.

La bella notizia è che tra i nuovo locali premiati da Gambero Rosso con Tre Tazzine e Tre Chicchi troviamo quest'anno la Pasticceria Sartori di Erba,(sopra un'immagine d'epoca) un locale moderno e funzionale, che vede Anna Sartori in laboratorio, a portare avanti la tradizione di famiglia. Qui la proposta ruota tutta intorno al metodo Feis, ideato da Anna, un approccio olistico che coniuga nutrimento e gusto, spiritualità e benessere. Ricerca e studio sono gli ingredienti essenziali delle sue creazioni dolci e salate che puntano su naturalità, accostamenti originali e ingredienti alternativi.

Tutti i nuovi premiati da Gambero Rosso

Tre Tazzine & Tre Chicchi 2021

Piemonte

Canterino – Biella

Converso – Bra (CN)

Baratti & Milano – Torino

Caffè Mulassano – Torino

Bar Zucca – Torino

Liguria

Douce – Genova

Murena Suite – Genova

Lombardia

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (BG)

Sirani – Bagnolo Mella (BS)

Bedussi – Brescia

In Croissanteria Lab – Carobbio degli Angeli (BG)

Colzani – Cassago Brianza (LC)

Pasticceria Sartori – Erba (CO)

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

Pavé – Milano

Marelet – Treviglio (BG)

Morlacchi – Zanica (BG)

Veneto

Olivieri 1882 – Arzignano (VI)

Il Chiosco – Lonigo (VI)

Biasetto – Padova

Amo – Venezia

Gran Caffè Quadri – Venezia

Friuli-Venezia-Giulia

Caffetteria Torinese – Palmanova (UD)

Vatta – Trieste

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Staccoli Caffè – Cattolica (RN)

Bar Roma – Novellara (RE)

Dolce Salato – Pianoro (BO)

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense (PR)

Toscana

Tuttobene – Campi Bisenzio (FI)

Gilli – Firenze

Paszkowski – Firenze

Marche

Picchio – Loreto (AN)

Lazio

Spazio Bar e Cucina – Roma

Abruzzo

Caprice – Pescara

Campania

Sal De Riso Costa D’Amalfi – Minori (SA)

Puglia

300 Mila Lounge – Lecce

Sicilia