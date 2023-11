Guerre stellari: lo scontro galattico fotografato dall'Osservatorio di Sormano

Una galassia interagente e’ l’oggetto inquadrato dall'Asservatorio Astronomico di Sormano Questa volta dal telescopio principale da 50 cm, che ha raccolto per 120 minuti i fotoni provenienti da questo remoto oggetto posto a 340 milioni di anni luce in Andromeda: noto anche con il nome di Arp 273 lo si trova a 4 gradi Sud di Almach (gamma And, famosa stella doppia di 2.2 magnitudo) e 2.5 gradi Sud-Est dalla bellissima galassia NGC 891 (la Silver Galaxy: si veda questo link). La galassia a spirale più grande (UGC 1810) che è vista quasi frontalmente, possiede un disco simile a una rosa che è distorto asimmetricamente dalle forze di marea della galassia compagna (UGC 1813) che ha una massa cinque volte inferiore e si trova a qualche decina di migliaia di anni luce dall'altra.



I modelli computazionali, supportati dalle immagini profonde scattate dall’HST, suggeriscono che il compagno più piccolo abbia attraversato UGC 1810 in una zona periferica; entrambe mostrano un’intensa attività stellare, per la ri-aggregazione della materia interstellare seguita a questo scontro galattico: le forze di gravità hanno caoticamente rimescolato le loro nubi molecolari, provocandone il collasso con la successiva formazione di giovani stelle.



Pur non essendo un’osservazione semplice conviene approfittare della stagione autunnale e invernale per visualizzarla o fotografarla: la coppia brilla di magnitudo 13°, ha dimensioni di 1.4’x1.1’ e si trova a 2h21m29s in ascensione retta e +39°22’32” di declinazione. La coppia di galassie forma un triangolo quasi equilatero di 1.5’ con due stelle vicine di 9° e 10° che sono relativamente più semplici da localizzare con un telescopio a lunga focale da almeno 20 cm.