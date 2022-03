Guanzate, vendesi per 1 milione di euro villa con rifugio antiatomico

L'annuncio di vendita di questa villa a Guanzate non è passato inosservato. Oltre alla metratura della casa (605 mq totali) e del giardino ( 3000 metri quadri), alla descrizione delle stanze e della loro esposizione viene specificato che, non si sa mai, la casa, libera sui quattro lati dispone anche di un rifugio antiatomico. Un vero e proprio bunker, con certificazione svizzera. Stasera su TeleLombardia nella trasmissione Iceberg potrete visitare virtualmente la villa in un servizio dedicato a questa inusuale vendita. Un dimora per chi ama il silenzio e il contatto con la natura e la sicurezza a 30 chilometri dal Lago di Como.

Dalle stanze al primo piano, fino alle botole di uscita: nel servizio di Marcello Randazzo farete un vero tour per capire come funzionano i rifugi antiatomici. Sperando di non averne mai bisogno.