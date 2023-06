Greta, la fan di Como che "vola" con Chris Martin dei Coldplay

Da questo tour, Chris Martin, leader dei Coldplay, ha rinnovato l’abitudine di chiamare sul palco uno spettatore per una canzone da cantare insieme. E Greta Battaglia, giovane fan comasca non si è fatta trovare impreparata l'altra sera a Milano durante il concerto allo stadio Meazza. La sua richiesta, legata a O, brano tratto da Ghost Stories, album del 2014, è stata subito accolta dal leader della band inglese che l'ha invitata a salire sul palco con lui. Seduta al piano acconto a Chris, seppure visibilmente emozionata, ha cantato con lui il ritornello del celebre brano dei Coldplay. Chris le ha chiesto se fosse di Milano e lei ha risposto che era di Como. Una canzone perfetta per sigillare il momento: Maybe, one day, I'll fly next to you, fly on, ride through, maybe, one day, I can fly with you, fly on. I Coldplay, che hanno venduto milioni di dischi, si erano messi in luce nel 2001 con Parachutes, il disco che conteneva l'ormai celebre Yellow. Da lì in poi una continua e inarrestabile ascesa nell'olimpo del pop internazionale.