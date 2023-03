Grand Tour Lake Como, la magia della seta

Grand Tour Lake Como é il nuovo marchio che nasce dal Lago di Como all’insegna della bellezza e dell’eccellenza. È un viaggio che parte dalle meraviglie del nostro Lago e che, come nel passato, corre alla scoperta di che cosa rappresenta l’emozione del conoscere: le opere dell’uomo, le meraviglie della natura; forse un’architettura, magari un paesaggio, certamente un’unica emozione. Con una raffinatezza del disegno e una cura del dettaglio che vi faranno viaggiare nei luoghi più belli del nostro paese cogliendone gli scorci più suggestivi. L'azienda di Nesso, sul lago di Como, ha aperto un punto vendita delle sue collezioni di foulard e sciarpe in centro a Como, in via Adamo del Pero, 21. Tessuti in seta e disegni esclusivi per una collezione unica nel suo genere.

Lake Biss

Sono le cancellate elaborate, le balaustre, le fontane. Quelle attraverso cui passa la luce, diversa a ogni ora del giorno. Quelle delle ville nobiliari di una delle regioni più belle d’Italia, dove per godere delle bellezze naturali si è deciso di creare edifici che potessero degnamente stare al passo con tutta quella bellezza. Dagli ingressi delle ville così leggeri, come ferro traforato, fino ai giardini disegnati e circondati da architetture elaborate, attraverso i cui scorci si poteva percepire l’esatta sfumatura di colore di un momento, di un tono di luce specifico. Questo volevamo raccontare: vedere un luogo attraverso i suoi elementi, che ne fanno parte e lo rappresentano. L’occhio vede il lago dappertutto, e le architetture sullo sfondo. Noi volevamo raccontarvi come si vede, magari in un modo insolito, ma meglio, attraverso.

Viaggio in Italia

La Collezione “Viaggio In Italia” ci accompagna in un viaggio vero e proprio attraverso architetture, castelli, dettagli pavimentali, angoli insoliti, tutti al medesimo tempo reali ed immaginari. E poi palazzi, giardini con scorci e prospettive di un paese meraviglioso, che tutti vogliono venire a conoscere, attraversandolo con lo sguardo di chi sa riconoscerne la bellezza. Sapendo che al momento di lasciarlo avrà modo di portarne con sé un dettaglio che lo avrà emozionato.

The Rising City

“E’ questa la città, la città che sale”. Milano, dalle sue fondamenta, certo, ma soprattutto dalla sua storia, anzi dalle sue storie. Le storie di chi la abita ma, per come piace a noi, di chi la vive. Non è necessario essere di un posto, o abitarlo, per viverlo e goderne appieno le bellezze. Sono necessari invece occhi nuovi, occhi che riconoscono il bello: la giusta tessera di un mosaico, l’armonia di una decorazione, il tono di un certo colore. La città sale guardando a cosa è stata per sapere cosa potrà diventare. Sale dal suo pavimento mosaicato, dalle sue pareti ordinate a un’idea della forma che è la vera sostanza, fino a quella meraviglia fantastica della luce dall’alto. Un’idea degli antichi, rafforzata dal nuovo, dalla possanza del ferro che permette di tenere insieme il tutto e di salire, ancora. E far entrare luce, che ci fa alzare gli occhi e immaginare le storie…tutte le possibili storie.

Concerto

Un motivo semplice, orecchiabile, in tonalità maggiore che diventa una sinfonia di mille colori: così, mentre lo sguardo abbraccia tutti i meravigliosi dettagli che via via si scoprono, volevamo che fosse il nuovo stupefacente disegno della collezione GrandTour. Un racconto che attraversa luoghi in cui sono state scritte melodie conosciute in tutto il mondo, composte sul Lago di Como da grandissimi musicisti: le sonate per piano di Liszt, le opere liriche di Verdi, di Rossini, di Bellini. I luoghi che hanno sentito nascere quelle melodie, che le hanno davvero ispirate. I colori di questo nuovo grande foulard riverberano tonalità musicali. Sono i colori del lago da cui è nata l’ispirazione: quel verde, quel blu hanno un’eco che risuona nell’acqua e risplende nei giardini delle magnifiche ville. E poi festoni, sculture, tempietti, decorazioni floreali e oro. La scenografia perfetta per una delle più sontuose e fantastiche rappresentazioni teatrali che la natura ha donato a questi luoghi.